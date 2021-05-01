Fransa'da 1 Mayıs yürüyüşleri: Paris'te polis saldırısı

Fransa'da binlerce kişi, 1 Mayıs kutlamaları için sokaklara çıkarak toplumsal ve ekonomik adalet talebinde bulundu.

Ülke genelinde, başkent Paris'in yanı sıra Lyon, Nantes, Lille ve Toulouse gibi kentlerde toplam 300'e yakın toplanma gerçekleştiği belirtildi.

Paris'teki yürüyüşlerde işçi sendikalarının "Sarı Yelek" hareketiyle ve pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür sanat emekçileriyle beraber yürüdüğü kaydedildi.

Covid-19 tedbirlerine uyulan yürüyüşlerde, Macron hükümetinin işsizlik sigortasına dönük yasa değişikliği planına tepki gösterildi. Yürüyüşe katılanlar, "Tembel insanların geliri işsizlik sigortası değil, kâr paylarıdır" ve "Hayatta kalmak değil, yaşamak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Paris ve Lyon'da polis saldırısı

Ülke genelindeki protestoların büyük çoğunluğu barışçıl şekilde geçerken, başkent Paris ve Lyon'da protestocularla polisler arasında çatışmalar yaşandı. 5 bin polisin konuşlandırıldığı Paris'te 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.