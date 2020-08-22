Fransa ve İspanya'daki vaka sayılarında artış yaşanıyor

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 586 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 234 bin 400'e yükseldiği duyuruldu.

Bakanlık, son 24 saatte 23 kişinin virüs nedeni sonrası hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 503'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 379'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 745 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saate 3 bin 650 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 386 bin 54'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeni ile 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 28 bin 838'e ulaştığını açıkladı.