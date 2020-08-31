Fransa ve Almanya'dan 'Türkiye ile diyalog' mesajı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa'da görev yapan Fransız büyükelçilerine açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'nın daha güçlü olması gerektiğini" söyleyen Le Drian, İngiltere'nin "uzlaşmaz ve gerçekçi olmayan" tutumu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamadığını belirtti.

Le Drian, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB ülkesinin deniz sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Le Drian, "AB diyaloğa hazır. (Türkiye'yi) sert şekilde kınamak ve yaptırım gerekli olsaydı AB bunu yapardı. Ankara ile daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmak için tüm diplomatik yolları harekete geçirdik. Bu konuda Almanya ve Fransa hemfikir" dedi.

Maas da Türkiye'nin Libya'da ve Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlaştıran" politika yürüttüğünü söyleyerek bunu kabul edemeyeceklerini kaydetti.

AB üyesi ülkelerin, Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenliklerini koruyacaklarını belirten Maas, "Bu hassas durumdan ancak diyalog ile çıkabiliriz. Bu nedenle Borrell ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun diyalog sürecini destekliyoruz. Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız" dedi.

Papa'dan 'yapıcı diyalog' çağrısı

Öte yandan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Papa, “Doğu Akdeniz bölgesindeki gerilimi endişeyle takip ediyorum. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkların çözümü için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından Francis'in Doğu Akdeniz'e dair açıklamasına ilişkin İngilizce olarak değerlendirmede bulundu.

Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır" dedi.

AB'den açıklama

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlardan rahatsız olunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tansiyonu artıracak tek taraflı adımlar yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var" ifadesi kullanıldı.