Fransa, Türkiye Büyükelçisini geri çağırdı

Fransa Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırdı.

Gelişme, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik "Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var. Öncelikle akli noktadan kontrol. Sürekli Erdoğan'la uğraşıyorsun." sözlerini kullanmasını takiben geldi.

Macron daha önce, bir öğretmenin korkunç bir şekilde başı kesilerek öldürülmesinden sonra Paris'in "İslamcı tehdide" karşı güçlü kalacağını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan'ın bugün sarf ettiği sözler "kabul edilemez" bulunurken "aşırıya kaçma ve kabalık bir yöntem değildir" hatırlatması yapıldı.



AFP'ye yapılan açıklamada "Erdoğan'dan politikasının gidişatını değiştirmesini istiyoruz çünkü izlediği politika her bakımdan tehlikeli. Gereksiz polemiklere girmiyor ve hakaretleri kabul etmiyoruz." denildi.

Paris Cumartesi günü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron'u Müslümanlara yönelik politikaları nedeniyle eleştirdiği ve Emmanuel Macron'un “zihinsel tedavi” yaptırması gerektiğini söylediği için sert tepki gösterdi.

Öğretmenin Paris'te öldürülmesinin ardından, Fransız devlet başkanı camilere ve okullara yönelik yabancı fonlar üzerinde daha iyi bir denetim kuracağına söz verdi. Ayrıca İslam'ı dünya çapında "krizde" bir din olarak nitelendirdi ve hükümetin daha katı laik politikalar dayatacağını kaydetti.

Geçen hafta Fransa, Samuel Paty'nin öğrencilerine Charlie Hedbo karikatürlerini göstermesinin ardından 18 yaşındaki Çeçen kökenli biri öğretmenin kafasını kesti. Katil aynı gün polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Cinayetin ardından, bir suçun etnik veya dini nedenlerle gerekçelendirilmesini anayasal gerekçelerle yasaklamayı amaçlayan kanun tasarısı Fransız Senatosuna geçti. Tasarıya hitaben konuşan Erdoğan, "Macron liderliğindeki bu tür girişimlerin asıl amacının İslam ve Müslümanlarla eski hesaplaşmaları yapmak olduğunu" söyledi.