Fransa Senatosu’ndan ‘Dağlık Karabağ'ı tanıma’ tasarısı

Fransa Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Fransız hükümetine çağrı yapılmasını" içeren bir karar taslağını oylamaya sunuyor.

VoA'da yer alan habere göre, karar tasarısını Senato Başkanı Gerard Larcher gündeme aldı. Bağlayıcı nitelikte olmayan tasarı üzerindeki oylama 25 Kasım'da yapılacak.

AFP haber ajansı tarafından verilen taslak metninde, "Hükümetin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıması ve bu tanımayı kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla bir müzakere aracı haline getirmesi" talep ediliyor.

İmzacı senatörler metinde, "Hükümetten, Dağlık Karabağ'ın sivil nüfusuna insani yardım sağlaması ve Minsk Grubu eş başkanı olarak, sivil halkın korunması için uluslararası gücün bölgeye konuşlandırılması için girişimde bulunmasını" istiyor.

Ayrıca hükümete "Dağlık Karabağ'da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmeye, Türk makamlarının oynadığı rolün tüm diplomatik sonuçlarını belirleme ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte en güçlü tepkiyi verme" çağrısı da yapılıyor.

Taslakta ilk imzaya sahip Cumhuriyetçiler Grup Başkanı Bruno Retailleau, Twitter hesabından, taslağın 25 Kasım Çarşamba günü oylanacağını açıkladı.