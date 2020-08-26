Fransa Savunma Bakanı: Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun sahası olmamalı

Fransa’nın Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs’la ortak askeri tatbikata başladığını söyleyen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ‘Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun sahası olmamalı’ dedi.

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs ile birlikte ortak askeri tatbikata katıldığını açıkladı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Parly “Doğu Akdeniz bir gerilim alanına dönüşüyor. Uluslararası hukuka saygı istisna değil kural olmalıdır. Kıbrıslı, Yunan ve İtalyan ortaklarımızla bugün hava ve deniz kaynakları ile askeri tatbikata başlıyoruz” dedi.

Parly “Mesajımız basit: Doğu Akdeniz’in bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı alanı haline gelmesi için diyalog, işbirliği ve diplomasi önceliği. (Doğu Akdeniz) bazılarının heveslerinin oyun sahası olmamalı, bu herkesindir” diye ekledi. 

Parly Fransa’nın tatbikata üç Rafale savaş jeti ve helikopterli bir savaş gemisiyle katılacağını açıkladı.

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