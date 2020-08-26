Fransa Savunma Bakanı: Doğu Akdeniz bazılarının heveslerinin oyun sahası olmamalı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin Doğu Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs ile birlikte ortak askeri tatbikata katıldığını açıkladı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Parly “Doğu Akdeniz bir gerilim alanına dönüşüyor. Uluslararası hukuka saygı istisna değil kural olmalıdır. Kıbrıslı, Yunan ve İtalyan ortaklarımızla bugün hava ve deniz kaynakları ile askeri tatbikata başlıyoruz” dedi.

Parly “Mesajımız basit: Doğu Akdeniz’in bir istikrar ve uluslararası hukuka saygı alanı haline gelmesi için diyalog, işbirliği ve diplomasi önceliği. (Doğu Akdeniz) bazılarının heveslerinin oyun sahası olmamalı, bu herkesindir” diye ekledi.

Notre message est simple : priorité au dialogue, à la coopération et à la diplomatie pour que la Méditerranée orientale soit un espace de stabilité et de respect du droit international. Elle ne doit pas être un terrain de jeu des ambitions de certains; c'est un bien commun. — Florence Parly (@florence_parly) August 26, 2020

Parly Fransa’nın tatbikata üç Rafale savaş jeti ve helikopterli bir savaş gemisiyle katılacağını açıkladı.