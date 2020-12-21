Fransa pazar günü aşılamaya başlayacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Europe 1 radyosuna verdiği mülakatta "Pazar günü aşılamaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, Twitter'da mülakatın videosunu paylaşan Veran, Covid-19 aşılama programının ilk olarak nüfusun en savunmasız gruplarına uygulanacağını duyurdu.

Veran, İngiltere'den gelen koronavirüsün mutasyona uğradığı haberlerle ilgili önlem olarak ülke ile sınırları kapattıklarını da belirtti.

İngiltere, Kanada ve ABD'nin ardından geçen hafta Avrupa Birliği (AB) de BioNTech- Pfizer aşısına acil kullanım yetkisi verdi.