Fransa Paris'i yeniden kırmızı bölge ilan etti

Fransa hükümeti, Paris ve Bouches-du-Rhone’u koronavirüs riskinin yüksek olduğu kırmızı bölgeler ilan eden kararı onayladı. Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor.

Fransa’da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı; virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor. Buna göre ya şartların daha serbest olduğu ‘yeşil bölge’ ilan ediliyor, ya da ‘kırmızı bölge’ ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor.

Fransa’da şimdiye kadar 30 bin 263 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti. Ülkede son iki haftada vaka sayılarının yükselişe geçmişti.