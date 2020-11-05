Fransa kitabevlerine ne yapacağını tartışıyor

Avrupa’da koronavirüs salgını karşısında alınan önlemler bakımından kasım ayı itibariyle yeni bir evreye geçilmiş durumda.

Fransa’da bu kapsamda 30 Ekim itibariyle kitapevleri yeniden kepenk kapatmak zorunda kaldı. Üstelik hükümet yetkileri tarafından kitabevlerinin de birincil öncelikli ticaret sınıfında yer almadığından ötürü kapatılacağı, karantina kararlarının açıklandığı akşam bildirildi.

Bu kararlar kapsamında kütüphaneler, kitapları evlere teslim sistemi oluşturmaları koşuluyla okuyucularına hizmet vermek üzere kapatıldı. Sinema, festival ve tiyatro salonları da karantina süresince kapatıldı. Yalnızca, salonların yeniden açıldığı günlere hazırlanmak adına, gösterilere hazırlık çalışmalarına ve provalara müsaade ediliyor. Ticaret dünyasında ise gıda, otel, çamaşırhane, bilişim ekipmanları satan mağazalar ya da sigara satan ve şans oyunları oynanan TABAC’lar gibi istisna listesinde yer alanlar dışında tüm birincil olmayan faaliyetler sonlandırıldı.

Ancak bu kararın ardından kitapevlerinin salgın koşullarında vazgeçilmez bir ekonomik faaliyet alanı olup olmadığına dair tartışmalar Fransa’da alevlenmiş durumda. Kitabevlerinin karantina günlerinde kapanması, kararda yer alan gözden geçirme maddesine göre sağlık koşullarındaki gelişmelere göre iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek. Ancak tartışma daha çok bağımsız kitapevlerinin Amazon ya da FNAC gibi büyük online ve zincir satış mağazaları karşısında korunmasız pozisyonu ve toplumsal hayatta kitaba verilen değer bakımından tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor. Üstelik önümüzdeki haftalarda pandeminin Türkiye’deki seyrine göre benzer önlemlerin alınması da gündeme gelebileceğinden ötürü bu tartışma önem taşıyor.

Ticarette birincil öncelikler ve kitabevleri

Kitabevlerinin kapatılması kararı sonrasında, Yayınevleri Ulusal Sendikası (SNE) genel direktörü, Fransız Kitabevi Sendikası (SLF) ve Yazarlar Daimi Konseyi (CPE) tarafından hazırlanan bildiride; ilkbahar aylarında alınan ilk karantina kararının ardından, ülkedeki tüm yerel kitabevlerinin gerekli önlemleri almak için organize olduğu ve gerekli hijyen ekipmanlarını hazırladığı, dolayısıyla yeni karantina önlemleri çerçevesinde, güvenilir sağlık koşulları sağlanarak okuyucularını sorunsuz bir şekilde ağırlayabileceğinin altı çizildi. Söz konusu bildiride, kitabevlerinin de birincil öncelikli ticaret sınıfında değerlendirilmesi talep edildi.

Fransız Kitabevleri Sendikası tarafından Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a sunulmak üzere başlatılan ve yayınevlerinden yazarlara, sanatçılardan siyasetçilere kadar büyük ilgi gören imza kampanyasında da; kitabın, başka ürünler gibi olmadığı, bütün bir ulus tarafından her koşulda ve her yerde savunulması gerektiğinin altı çiziliyor.

Bununla birlikte, Le Monde gazetesinin 31 Ekim tarihli sayısında Raphaëlle Leyris tarafından hazırlanan habere göre, Ulusal Kitap Merkezi (CNL) başkanı Cincent Monadé’nin gazeteye verdiği demeçte, kasım ve aralık aylarına ait satışların, kitap piyasasının merkezinde yer alan kitabevlerindeki ticaret hacminin %25’ini oluşturduğu belirtiliyor. Yılbaşı ve Noel alışverişlerinin de önümüzdeki aylara denk gelmesiyle birlikte, özellikle ilkbahardaki karantina günlerinde gelirlerinin %95’ini kaybeden kitabevleri açısından yeni bir kapanma büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Kitabevleri açısından edebiyat ödülleri de satış olanaklarını arttıran önemli bir unsur. Karantinanın devam etmesi durumunda Fransa’da her yılın sonunda verilen Goncourt, Renaudot, Femina, Medicis gibi büyük edebiyat ödüllerinin ertelenmesi tartışılıyor. Fransa’nın en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan ve Académie Goncourt tarafından verilen Goncourt ödülleri, 10 Kasım gününde açıklanması öngörülmesine rağmen kitabevleriyle dayanışma adına ileri bir tarihe ertelendi.

Üstelik Fransa’nın en büyük zincir mağazalarından olan ve raflarında kitaplara da yer veren FNAC mağazaları, karantina günlerinde bilişim ekipmanları satabilmek adına açık kalacak. Bilgisayar ya da oyun mağazaları ile süpermarketlerin kitap satabildiği bir ortamda kitabevlerinin kapanması sonrasında artan öfkeden ötürü, FNAC mağazalarının kültür ürünü satmasına kısıtlama getirildi. Söz konusu kısıtlama, FNAC ile birlikte Fransa’da kitap satış hacminin neredeyse yarısını temsil eden Carrefour, Auchan ve Leclerc gibi alışveriş merkezlerini de kapsayacak. Ancak yine de online satış siteleri ile mağaza girişlerinde yer alan ve mağazaya girmeden sipariş vermeyi sağlayan Click&Collect sistemi üzerinden kitap satışlarına devam edebiliyorlar.

Cumhuriyet değerleri ve kitap

Kitabevlerinin kapanmasına ilişkin bir diğer tartışma da toplumsal hayatta kitaba verilen değerler bakımından önem taşıyor.

Fransa’da kültür ve sanat kaynaklarını hem internet üzerinden hem de mağazaları aracılığıyla satışa sunan Cultura firması tarafından, karantina kararının hemen sonrasında Le Monde gazetesine verilen reklam dikkat çekiyor.

“Aydınlanmanın ülkesinde, kitabevleri yeniden aydınlansın!” başlıklı reklamda, ilk olarak hiçbir şeyin insan hayatından daha önemli olmadığı ifade ediliyor. Ancak sağlığın korunmasının, aynı zamanda halkın moral sağlığının, dengesinin ve psikolojik dayanıklılığın da arttırılması ile mümkün olduğu vurgulanıyor. Devamında Fransız Cumhuriyetinin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerleri ile kitapevlerinin açık kalması arasındaki ilişkinin altı çiziliyor.

Reklama göre, özgürlük değeri bakımından kitapevlerinin kapatılması, gericiliği yükseltme, kardeşlik değeri bakımındansa kolektif ruha en çok ihtiyaç duyulan günlerde bireyselciliği güçlendirme riskleri taşıyor. Eşitlik değeri bakımından ise; güçlünün karşısında zayıfın korunmasını öngören bu değere rağmen, günümüz ekonomik zorlukları karşısında bu konuda uzmanlaşmış kitabevlerinin korunması yerine bu işi hak etmeyen zincir mağazalar tarafından kitap satılmasına müsaade ediliyor. 4200 çalışanını kültür taşıyıcıları olarak tanımlayan firma tüm bu değerler doğrultusunda, Fransız kitabevlerinin acilen yeniden açılması gerektiğini belirtiliyor.

Karantina günlerinde öncelikler tartışması

Söz konusu karantina önlemlerine ilişkin Fransa’da yürütülen tartışmalar sonrasında 02 Kasım 2020 tarihli resmî gazetede yayımlanan karara göre, birincil öncelikli ticaret listesi güncellendi. Hijyen, çocuk bakımı ve temizlik malzemeleri de öncelikler listesine eklendi ve büyük alışveriş marketlerine bu kapsamda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere çarşamba gününe kadar süre tanındı.

Ancak tüm bu tartışmalar esnasında henüz, bağımsız kitabevlerinin büyük ölçekli ticaret firmaları karşısında ayakta kalmasını sağlayacak önlemlere ilişkin somut bir adım atılabilmiş değil. Bununla birlikte karantina günlerinde zor günler geçiren basımevlerinden yayınevlerine, dağıtım firmalarından çevirmenlere ya da yazarlara kadar kitap piyasasında çalışan emekçilerin haklarına ilişkin umut veren bir gelişmeden de bahsetmek çok zor.

Elbette bu noktada virüs karşısında alınan önlemler bakımından, öncelik verilecekler listesi büyük önem taşıyor.

Bir aydınlanma değeri olarak kitabın ve bir emek sembolü olarak bağımsız kitabevlerinin geleceği, söz konusu öncelikler listesinin toplumlar mı yoksa büyük ticaret firmaları tarafından mı belirleneceği sorunsalının yanıtına göre şekillenecektir.