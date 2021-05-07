Fransa karantina uygulaması zorunlu ülkelere Türkiye'yi de ekledi

Fransa hükümeti zorunlu karantina listesine Türkiye'nin da aralarında olduğu 7 ülkeyi ekledi.

Buna göre Türkiye'den Fransa'ya gidecek kişiler zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

Fransa "kırmızı liste" olarak anılan listeyi Nisan ayında oluşturmuş ve Brezilya, Güney Afrika, Şili ve Arjantin listede yer almıştı. Daha sonra listeye Hindistan eklenmişti.

Listeye bugün eklenen ülkeler ise şöyle: Türkiye, Nepal, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar.

Cumartesi geceyarısından itibaren geçerli olacak bu karar kapsamında, sözkonusu ülkelerden Fransa'ya sadece "elzem nedenler"i olanların seyahatine izin verilecek, seyahat öncesinde negatif PCR test sonucu istenecek ve bu kişiler Fransa'ya girdikten sonra 10 gün boyunca karantinada kalacaklar.