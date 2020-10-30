Fransa İçişleri Bakanı: Yardıma hazırız

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İzmir'deki depremin ardından yaptığı açıklamada Türk ve Yunan hükümetlerinin talep etmesi durumunda Fransa'nın yardıma hazır olduğunu söyledi.

Twitter hesabında paylaştığı mesajında Darmain, Türkiye ve Yunan adalarını şiddetli bir depremin vurduğunu belirterek "Fransa, bu korkunç olayla başa çıkabilmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır" dedi. Darmanin Atina ve Ankara'nın istemesi durumunda Fransa'nın yardım göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Un puissant séisme vient de toucher la Turquie et des îles grecques. La France se tient aux côté des peuples turc et grec pour faire face à cette terrible épreuve.

Si les gouvernements de ces pays le souhaitent, des secours français peuvent être immédiatement acheminés sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 30, 2020

Yunanistan'dan 'geçmiş olsun' telefonu

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak İzmir'deki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu bildirildi.