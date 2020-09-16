Fransa: Henüz çok geç değil

Fransa Lübnan’a hükümet kurması için verdiği sürenin sona ermesinin ardından, Lübnanlı siyasetçilerin ülkeyi ekonomik krizden kurtaracak bir hükümet kurmaları için henüz çok geç olmadığını açıkladı.

4 Ağustos’ta Beyrut limanında yaşanan büyük patlamanın ardından ülkeyi iki kez ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin ekonomik krizden kurtulmasına yardımcı olacak yardımların serbest bırakılması için 15 Eylül’e kadar yeni bir teknokratlar hükümeti kurulmasını şart koşmuştu. Bunun üzerine Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn hükümeti kurma görevini eski Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib’e vermişti.

Mustafa Edib’in yürüttüğü hükümet kurma görüşmelerin, Fransa tarafından belirlenen tarihte sonuçlanmaması üzerine, Fransa Cumhurbaşkanlığı Bakanlığı’ndan ‘‘Henüz çok geç değil. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli ve sonunda sadece Lübnan’ın çıkarları için hareket etmeli’’ açıklaması geldi. Açıklamada siyasetçilerin Edib’in çabalarını desteklemesi gerektiği de belirtildi.

Mustafa Edib’in, mezhepçi siyasi yapısının sonucu olarak belli bakanlıkların uzun yıllardır aynı mezheplerin elinde bulunduğu ülkede, bakanlıkların denetimini değiştirmek istediği, mezhepleri temsil iddiasındaki siyasi partilerinse Edib’in kendilerine danışmadığını iddia ederek buna karşı çıktığı belirtiliyor.

Fransa’nın, ekonomik yardımı teknokratlar hükümeti kurulması şartına bağlayan şantajı, ülkedeki siyasi ve dini gruplar arasındaki kırılgan ilişkileri ve güç dengesini bozma ihtimalini taşırken, Batı yanlısı Lübnanlı siyasetçiler Fransa’nın girişimine destek veriyor.

Edib’e destek açıklamaları

Dürzi partisi İleri Sosyalist Parti’nin lideri Velid Canbolat, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ‘‘Öyle gözüküyor ki bazıları Fransa’nın girişiminin Lübnan’ı kurtarmak ve ortadan yok olmasını engellemek için son fırsat olduğunu anlamıyor ya da anlamak istemiyor’’ ifadesini kullandı.

Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi’nden Simon Abi Rami ise, Lübnan’ın kritik bir 24 saatle karşı karşıya olduğunu, ya aklın galip geleceği ve hükümetin kurulacağını ya da Edib’in geri çekileceğini söyledi.

Sünni liderlerden biri olan eski başbakan Saad al-Hariri de hiçbir mezhebin Maliye Bakanlığı ya da diğer bakanlıklar üzerinde münhasır bir hakkı olmadığını söyleyerek müttefiklerine destek verdi.

Edib’in çalışmalarına en büyük itiraz ise yıllardır elinde bulundurduğu Maliye Bakanlığına bir teknokratın getirilmesini kabul etmeyen, Şii Emel hareketinden geliyor. Hizbullah’ın müttefiki olan Emel, bakanın kendisi tarafından belirlenmesinde ısrar ediyor.