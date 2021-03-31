Fransa genelinde karantina genişletildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 pandemisine yönelik sokağa çıkma yasağı önlemlerinin, "üçüncü dalgadaki" artışı azaltmak amacıyla Cumartesi gününden itibaren tüm ülkeye yayılacağını duyurdu. Sözkonusu kısıtlama 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacak.

Macron Perşembe gecesi Elysée Sarayı'ndan yaptığı konuşmada, okula devamlılığın sınırlandırılması talebinde bulundu ve evde eğitimin planlanan bahar tatilinden bir hafta önce Pazartesi gününden itibaren uygulanacağını duyurdu.

Macron, salgından etkilenen işletmelere ve işçilere verilen mevcut desteğin devam ettirileceğini söylerken, maliye bakanlığı artık ülke genelinde 150 bin dükkan ve işletmenin kapatılacağını ve acil durum desteğinin toplam maliyetinin ayda 11 milyar avro olacağını söyledi.

19 bölge için getirilen sokağa çıkma yasağının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülkenin genelinde uygulanacağını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı, ülke genelinde ayrıca 19.00-06.00 saatleri arasında da sokağa çıkma yasağı getirildiğini söyledi.

'5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlerin yasaklanacak'

İnsanların evlerinin 10 kilometre çevresinde, İçişleri Bakanlığının internet sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini gösteren belgeyi yanlarında bulundurma şartıyla dolaşabileceğini ifade eden Macron, 5 Nisan'dan sonra şehirler arası seyahatlerin yasaklanacağını da ekledi.

Macron, anaokulu ve ilkokulların 26 Nisan'da, ortaokul ve liselerin ise 3 Mayıs'ta açılacağını belirtti.

60-70 yaş aralığındaki kişilerin 16 Nisan, 50-60 yaş aralığındakilerin 15 Mayıs ve 50 yaş altındaki kişilerin Haziran ortasından itibaren aşı olabileceğini kaydeden Macron, 18 yaşının üstündeki kişilerin yaz sonuna kadar aşılanabileceğini söyledi.