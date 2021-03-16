Fransa elindeki tek Klimt tablosunu da sahibine iade ediyor

Junge Welt gazetesinin haberine göre, Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot-Narquin'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Fransa'nın elinde kalan tek Klimt eseri de sahibine iade ediliyor. 1938'de Naziler tarafından Avusturyalı Yahudi Nora Stiasny'e ait Gustav Klimt tablosuna el konulmuş ve zorunlu açık artırma ile satılmıştı.

Naziler gasp ettikleri on binlerce sanat yapıtını haraç mezat satıp, gelir elde etmişlerdi.

''Ağaçlar altındaki güller'' tablosu, Klimt'in (1862-1918) 1905 yılında yaptığı bir tablo. Stiasny ailesinin avukatı Alfred Noll, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Tablo, Paris'deki d'Orsay Müzesi'nde sergileniyordu.

Fransa Kültür Bakanı ''Ağaçlar altındaki güller'' tablosunun yanında (Kaynak: JW)