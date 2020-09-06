Fransa Dışişleri Bakanı: Rusya Navalnıy konusunda açıklama yapmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Pazar günü, Berlin'deki bir hastanede yoğun bakımda olan göçmen karşıtı ve ırkçı muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasını tekrar gündeme getirerek Kremlin'i eleştirdi ve Rusya'nın açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Fransız Bakan, "Bu ciddi bir durum. Bu, Rus topraklarında bir Rus askeri ürünü ile zehirlenen bir Rus muhalif. Bu yüzden Ruslara şunu söylüyoruz: Bize anlatın ... Açıklamalar istiyoruz,” dedi.

Rusya'ysa Perşembe günü yaptığı açıklamada Batı'nın Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiaları konusunda onu yargılamak için acele etmemesi gerektiğini ve suçla suçlamak için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Rusya, Rus doktorların Alman doktorlara kıyasla Navalnıy'ın sağlık durumu hakkında daha şeffaf davrandığını söylemişti.