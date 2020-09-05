Fransa Devrimci Komünist Partisi'nin yeni genel sekreteri Pierre Komorov oldu

Fransa Devrimci Komünist Partisi'nin (PCRF) yeni genel sekreteri Pierre Komorov oldu.

PCRF Merkez Komitesi tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle:

PCRF Merkez Komitesi, yoldaş Genel Sekreter Maurice Cukierman'ın 22 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmesinin ardından, 29 Ağustos 2020'de partinin Genel Sekreteri olarak oybirliğiyle Pierre Komorov'u seçti.

Pierre Komorov Komünist Koordinasyon'a 1998 yılında katıldı. Yönetime hızlıca dahil oldu ve Fransa Devrimci Komünist Sendikası (URCF) Genel Sekreteri olan Jean-Luc Sallé'ye her zaman yakın oldu. URCF'de işçiler, komite girişimi ve örgüt için önemli sorumluluklar aldı. Aynı zamanda PR Komünistleri'nin sekreterliğinde yer aldı ve komünistlerin ve URCF'nin birleşememesine tanıklık etti. 2016 Jean-Luc Sallé'nin ölümünün ve Fransa Devrimci Komünist Partisi'nin (PCRF) kurulmasının ardından Genel Sekreter Maurice Cukierman'ın yanında Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

Merkez Komite, Komünistlerin Müdahalesi dergisinin siyasi direktörü Emmanelle Kraemer'i de Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçti.

Yoldaşça selamlar,

PCRF Merkez Komitesi