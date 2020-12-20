Fransa da İngiltere'den seyahatleri yasakladı

Fransa hükümeti bu geceden itibaren İngiltere'den hava, deniz, kara ve demiryolllarıyla ülkeye seyahati en az 48 saat süreyle yasakladığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex AB üye devletlerince alınacak ortak bir karara kadar 48 saatliğine İngiltere'den seyahatleri durdurduklarını açıkladı.

İngiltere'nin koronavirüsün yüzde 70 daha hızla yayılan yeni bir varyantının saptandığını bildirmesinin ardından birçok Avrupa ülkesi İngiltere ile seyahat yasağı getirdi ve birçok ülke de seyahat yasağı getireceğini açıkladı.

Hollanda, Almanya, İrlanda, İtalya, Bulgaristan ve Belçika da İngiltere'den uçuşları durdurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile konuya illişkin toplantı yaptıkları belirtildi.

Almanya yeni virüs varyantının ortaya çıktığı Güney Afrika'ya da 6 Ocak'a kadar uçuş yasağı getirdiğini açıkladı.