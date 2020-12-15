Fransa Covid-19 aşılamasına başlama tarihini açıkladı

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı onay sürecini tamamladığında ülkede Covid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti.

Castex, ayrıca 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini hatırlattı.

1 milyon yaşlının öncelikli aşılacağını söyleyen Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi. Castex'in açıklamasına göre ikinci aşamada ise riskli grupta yer alan yaklaşık 14 milyon kişi aşılanacak.

Üçüncü ve son aşamada ise ilkbaharın sonunda halkın kalan kısmına aşı vurulacağını aktaran Castex, herkese 21 gün aralıkla iki doz aşı vurulacağını belirtti.

Castex, gelecek aydan itibaren Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin evlerine sağlık çalışanlarının gideceğini de belirtti.