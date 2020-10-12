Fransa Başbakanı: İkinci dalgayı şiddetli yaşıyoruz

Fransa'da 10 Ekim tarihinde kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmesi üzerine bir açıklama yapan Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede salgının seyrinin kötüleşmeye ve hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının artmaya devam ettiğini vurgulayarak, salgınla mücadele kapsamında 15 gün içerisinde yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

Castex, "Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz. Tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamaz" dedi ve yerel karantinalar uygulanabileceğini söyledi.

Bu ikinci dalganın Avrupa'da ve dünyada yaşandığına dikkati çeken Castex, ülkede bölgesel olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini belirtti.

Castex, Fransızları tedbirlere daha sıkı şekilde uymaya davet etti.