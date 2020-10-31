Fransa: Ankara'nın tutumu değişti, büyükelçi geri dönüyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ankara Büyükelçisi'nin bir haftanın ardından bugün Türkiye'ye geri döneceğini söyledi.

RTL'ye yaptığı açıklamada Le Drian bu kararda Türkiye'nin Nice saldırısından sonra saldırıyı kınayarak verdiği olumlu tepkinin etkili olduğunu belirtti.

Fransız bakan, Türkiye'nin Paris'te başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'ye yönelik saldırıyı ise "bilinçli şekilde araçsallaştırdığını" savundu. Ankara'nın Fransa'ya karşı "nefretle dolu, tahkir edici bir kampanya başlattığını" söyleyen Le Drian, Türkiye'den bu tavrından ötürü açıklama beklediklerini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı, Ankara Büyükelçisi'nin "bu tutuma açıklık getirme" göreviyle Ankara'ya geri gönderildiği söyledi.