Fransa, Almanya, Mısır ve Ürdün: İlhakın İsrail açısından sonuçları olur

Mısır, Fransa, Almanya ve Ürdün Salı günü İsrail’i Filistin topraklarının ilhakı konusunda uyararak, bu yönde atılacak bir adımın ikili ilişkiler açısından sonuçları olacağını bildirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından dağıtılan açıklamada, aralarında İsrail’in Ortadoğu’daki iki ortağı Mısır ve Ürdün’ün de bulunduğu dört ülkenin dışişleri bakanlarının bir video konferansta İsrail ve Filistin Yönetimi arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını ele aldıkları belirtildi.

Dört ülkenin diğer pek çok Avrupa ülkesiyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konulan barış anlaşmasının bir parçası olarak işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesini öngören İsrail planına karşı oldukları vurgulandı. ‘‘1967’de işgal edilen Filistin topraklarına yönelik herhangi bir ilhakın uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceği konusunda fikir birliği içindeyiz’’ denilen açıklamada 1967 sınırlarında çatışmanın iki tarafınca kabul edilmeyen herhangi bir değişikliğin tanınmayacağı ve bu adımın İsrail’le olan ilişkiler açısından sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

İsrail’den dört ülkenin ortak açıklamasına yanıt gelmezken, Başbakanlık ofisinden yapılan ayrı bir açıklamada Netanyahu’nun İngiliz mevkidaşı Boris Johnson’a Trump’ın ‘‘gerçekçi’’ barış planına bağlı olduğunu söylediği belirtildi. Açıklamada ‘‘İsrail, Başkan Trump’ın hem yaratıcı hem de gerçekçi olan barış planı temelinde müzakereler gerçekleştirmeye hazırdır ve geçmişin hatalı formüllerine geri dönmeyecektir’’ ifadesi yer aldı.