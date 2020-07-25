Fransa 16 ülkeden gelecek yolculara Covid-19 testini zorunlu kıldı

Fransa Başbakanı Jean Castex, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkede vakalarda artış yaşandığını belirterek, 1 Ağustos'tan itibaren 16 ülkeden gelen yolculara havalimanlarında Covid-19 testi yapılacağını duyurdu.

Başbakan, test yaptırmak istemeyen yolcuların ise Fransa'ya gelmeden 72 saat önce yaptırdığı Covid-19 test sonucunu ibraz etmek zorunda olduğunu aktardı.

Castex, testin Fransa havalimanında yapılması durumunda sonuçların 24 saat içerisinde ilgili kişiye telefon veya elektronik posta yoluyla bildirileceğini, test sonucu pozitif çıkan kişilerin ise karantina altına alınacağını da duyurdu.

16 ülke şöyle: ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Panama, Güney Afrika, Kuveyt, Katar, İsrail, Brezilya, Peru, Sırbistan, Cezayir, Türkiye, Madagaskar, Hindistan ve Umman.