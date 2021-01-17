Frankfurt Havalimanı'nın neden tahliye edildiği açığa çıktı

Frankfurt Havalimanı Terminal 1, bitişiğindeki tren istasyonuyla birlikte Cumartesi akşamı, hem eyalet hem de federal kolluk kuvvetlerini içeren büyük çaplı bir polis operasyonunu sırasında kapatıldı.

Başlangıçta tahliyenin terk edilmiş bir bagajdan kaynaklandığı açıklanmıştı ancak Pazar günkü güncellemede polis, kargaşanın 38 yaşındaki maskesiz bir Slovenya vatandaşı adama koruyucu teçhizatının eksikliği nedeniyle kendisiyle konuşan devriye memurları arasındaki karşılaşmadan kaynaklandığını söyledi.

Talebe kızdığı anlaşılan adam, memurlara karşı “saldırgan” tavırlar sergilemeye başladı ve polise göre “Hepinizi öldüreceğim Allahu Ekber” diye bağırdı.

Alman polisi, dün Frankfurt Havaalanında maske takmayı reddeden ve herkesi öldürmekle tehdit eden Slovenya vatandaşını gözaltına aldı.

Memurlar, adamın genel tavrını hesaba katarak, tehdidi ciddiyetle aldı ve olay yerinden kaçmaya çalışırken Slovenyalı adamı yakaladı. İnternette dolaşan görüntüler, bir polis memurunun terminalin içinde yerde yatan birine silah doğrultduğunu gösteriyor.

Kovalamacanın ortasında, memurlar, adamın kaçmaya çalışırken geride bıraktığı bagajı kaybetti.

Polis, "[bagajın] hala belirsiz konumu nedeniyle, hareket salonunun B büyük bir alanı kordon altına alındı," dedi ve olay yerini taramak için gönderilen bir bomba biriminin kısa sürede her şeyi açıklığa kavuşturduğunu belirtti.

Polis tarafından tanınan 38 yaşındaki şüpheli, tehditlerde bulunduğu ve polislere mukavvemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Söz konusu olaya yaklaşık 100 polis katıldı.