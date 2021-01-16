Frankfurt Havalimanı'nda alarm verildi

Almanya'daki Fankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı.

Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun "devam eden bir polis operasyonu nedeniyle" kapatıldığı belirtildi.

Polis, terk edilmiş bir bavul nedeniyle Terminal I'in bazı kısımlarını ve ilgili bölgesel tren istasyonunu kapattı.

Polise göre bagajın zararsız olduğu ortaya çıktı. İki kişi gözaltına alındı. Üçüncü bir kişi hala aranıyor.

Kordon altına alınmış alandaki polis önlemlerinin ne kadar süreceği hala belirsiz.

Açıklamada ayrıca, "Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir" denildi.