Frankfurt Havaalanı’ndaki direniş sürüyor

Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan Frankfurt Havaalanı, bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin çiğnediği haklar nedeniyle “sarı yeleklilerin” direnişine sahne oluyor.

Frankfurt Havalaalanı ile ülkedeki başka havaalanlarında da hizmet sunan Wisag adlı şirket, koronavirüs ve küçülme gerekçesiyle 4 ay kadar önce aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu 25 şoföre çıkış vermeye başladı. Sendika da zor durumda olduğu ileri sürülen şirkette bir bütün bölümün kapatılmasına onay verince, 238 kişinin daha kısa bir süre içinde işsiz kalacağı ortaya çıktı.

Wisag pandemi sırasında en çok devlet yardımı gören şirketlerden biri oldu.

İşçilerin bir bölümünü bir başka taşeron firmaya aktarma kararı alan şirket, özellikle tazminat haklarında büyük bir kesintiye gidince işçilerin protestosuyla karşılaştı. İşçi temsilciliği ve ülkenin en büyük hizmet sektörü sendikası Verdi’nin, bilirkişi olarak atanan heyetle birlikte kendilerine sahip çıkmadığını ileri süren işçiler, istifa ederek bir başka sendikaya üye oldular.

4 aydır maaşları verilmiyor

Koronavirüs pandemisi ve ekonomideki büyük daralma gerekçe gösterilerek tüm tarihsel kazanımlarının adım adım ellerinden alınmaya çalışıldığını hatırlatan direnişçi işçilere göre, Frankfurt Havaalanı’nda Wisag ile yaşanan bu çatışma sembolik karaktere sahip: Bazıları 20 yıldır bu şirkette çalışan işçiler, kendilerine şirkette çalıştıkları her yıl için tazminat olarak son maaşlarının yüzde 5’inin sunulduğunu hatırlattılar ve bunu kabul etmeyeceklerini belirttiler. Bu arada birçok işçiye 4 aydır ücret ödenmediği de oraya çıktı.

'Tarihsel haklar hedef alınıyor'

Dün ve bugün Frankfurt Havaalanı’nda yeni protesto yürüyüşleri gerçekleştiren işçiler, tarihsel haklarının “korona gerekçesiyle” ellerinden alınmasına göz yummayacaklarını vurguladılar. Yapılan konuşmalarda kendilerine layık görülen muamelenin de sineye çekilmeyeceği kaydedildi.

Direnişi destekleyen eski bir Opel işçisi ve TKP üyesi Metin Yıldız, “İşçi sınıfının 200 yıllık tarihsel kazanımları ortadan kaldırılıyor. Bu haklar büyük bedeller ödenerek, kan dökülerek kazanıldı. Şimdi kolayca elimizden alınmasına izin veremeyiz. Tepkimizi göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bu arada işsizlik gerçeğiyle yüz yüze kalan bir Türkiyeli işçi de, “Mahkemedeki hâkim bile duruşmaya bir saat geç geldi, bizi azarladı.. Gelecek duruşmayı da Mayıs ayına bıraktı. Yani politikacısı, sendikacısı, hatta mahkemedeki hâkimi bile bize karşı” dedi.

Konuşmalar sonrasında havaalanı bünyesinde bir yürüyüş gerçekleştiren yeni “sarı yeleklilere”, aralarında Türkiyeli işçi ve sanatçıların da bulunduğu Rüsselsheim Barış Korosu küçük bir konser verdi.