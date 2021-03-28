Frankfurt Havaalanında işten çıkartmalara karşı mücadeleye devam

Frankfurt Havaalanında faaliyet göstermekte olan WISAG firmasının patronunun evinin önü bu Cumartesi günü birden bire anababa gününe döndü. İşten çıkartmalara ve işyerlerinin yok edilmesine karşı geçen yıl sonlarından bu yana direnişlerini kararlılıkla sürdüren WISAG işçileri, bu Cumartesi günü de firma patronunun evinin önünde toplandılar. Davullar, düdükler, protesto alkışlarıyla, megafonlardan duyurdukları konuşmalarla direnişten vazgeçmeyeceklerini bir kez daha patrona göstermiş oldular.

Bu, WISAG patronunun evinin önündeki ikinci gösteri oldu. Direnişçiler 27 Şubat’ta da patronun evinin önünde bir gösteri yapmışlardı. Aslında işlerine haksız olarak son verilen, kimi de başka bir taşeron firmaya aktarılan işçilerin direnişi geçen yıl sonlarından bu yana sürmekte. İlk kez 17 Aralık’ta Frankfurt Havaalanında başlattıkları bu direnişi her hafta en azından bir etkinlik düzenleyerek sürdürdüler. Protesto gösterilerini sadece havaalanı ile de sınırlı tutmadılar. Onun dışında, WISAG firmasının Frankfurt’taki dev merkez binası önünde iki kez, Hessen Eyalet Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriler, sekiz gün süren sembolik açlık grevi saymadan geçilemez.

İşçiler bir anlamlı etkinliği de 23 Mart’ta Ver.Di sendikası bürosu önünde gerçekleştirmişlerdi. Son yıllarda, sendika profesyonellerinin çoğu kez sendikanın asıl varlık nedeninin işçilerin haklarını savunmak olduğunu gözden kaçırdıkları görülüyor. İşçilerin yanısıra işletmelerin de varlığını sürdürmesini amaçladıklarını söyleyerek bir takım bürokratik mekanizmalara sığınıyorlar. Bu da her seferinde işçiler için hak ve ücret kaybı anlamına geliyor. Nitekim, burada da sendika, işyeri temsilciliği ile birlikte, bazı işçilerin başka bir taşeron firmaya kaydırılmasına, bazılarının da işyerlerinin ortadan kaldırılmasına onay vermişler. Bu anlaşmayı imzalarken işçilere sorma gereği de duymamışlar. Arada, kimisi yirmi yıldır çalışmakta olan işçilerin hak kayıplarını da görmezden gelmişler. Hak kaybına uğrayan ve kimisi uzun yıllardır sendika üyesi olan işçilerin tüm ikazları da işe yaramamış.

Ne yazık ki, sendika bu tutumunu inatla sürdürüyor ve işçilerin direnişine destek vermiyor. İşte bu nedenle işçiler 23 Mart, Pazartesi günü sendika önünde toplanmış, siyah bir çelenkle birlikte “Sesimizi kesmeyeceğiz” başlıklı bir protesto mektubunu bürodaki sorumlulara teslim etmişlerdi.

İşçiler Ver.Di binasının önüne siyah çelenk bıraktı

İlk gününden bu yana direnişçilerle birlikte olan TKP’liler, patronun evinin önündeki son etkinlikte de direnişçilerle eleleydi. Direnişçileri başından itibaren her açıdan destekleyen Metin Yıldız, istisnasız her etkinlikte olduğu gibi bu kez de işçilerin moralini güçlendirecek, kararlılıklarını artıracak bir konuşma yaptı. Son birkaç eylemde bu direnişi desteklemeye başladığı görülen BirKar adına da bir dayanışma konuşması yapıldı.

İşçiler her eylem alanına girerken taşıdıkları pankartı bu kez de patronun evinin önüne dikmiş oldular: “Boyun eğme!”

Direnişçiler her eylemi sonlandırırken, işyerlerini kaybetmiş ya da yakında kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan işçilere de seslenmeyi ihmal etmiyorlardı. Bu sefer de öyle oldu: “Bugün bize, yarın size!”

WISAG Direnişi önümüzdeki hafta da WISAG firmasının Frankfurt’taki merkez bürosunun önünde devam edecek.