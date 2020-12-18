Frankfurt havaalanında işten çıkarmalara karşı eylem

Almanya’da devletten doğrudan ve dolaylı mali destek alan şirketlerin pandemi koşullarını işçiler aleyhine kullandığı örneklere her gün bir yenisi eklenirken, işçilerin mücadelesi de artıyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın 29 bin çalışanını işten çıkartacağını duyurduğu günlerde, ülkedeki birçok havaalanında hizmet sunan Wisag şirketinin de salgını fırsata çevirerek işçi çıkartmaya başlayacağı duyuruldu.

Frankfurt havaalanında çalışan 230 civarındaki Wisag işçisi de Noel tatili öncesi işten çıkartılacaklarını öğrenmiş bulunuyorlar. Bunlardan şoför olarak çalışan 25 kişi, işyeri temsilciliğinin de onayıyla işten çıkartılma belgelerini aldılar.

Sendikanın sessizliği dikkat çekiyor

Bir kısmı yirmi yıldan fazla bir süredir aynı işyerinde çalışan işçiler, şirketin el değiştirmesi nedeniyle, sözleşmelerinde yapılan küçük ama etkili değişikliklerle neredeyse sadece bir aylık maaşlarına denk gelen tazminatlarla kapı dışarı edilmek isteniyorlar.

İşverenin neredeyse alay edercesine yaptığı teklifi kabul etmeyen işyeri temsilciliği, daha ciddi bir teklif talep ederek işten çıkarmaları prensipte kabul ederken, işçilerin örgütlü olduğu Verdi sendikasının sessizliği dikkat çekiyor.

İşveren ve sendika, Covid-19 önlemleriyle zaten işçiler dışında kalanlar için hayatın yavaşladığı Almanya’da iki haftalık Noel tatilinin de yaklaşmasıyla sorunu soğutmaya çalışırken, işçiler dün yaptıkları eylemle daha fazla beklemeyeceklerini belli ettiler.

TKP'li işçilerden destek

Örgütlü oldukları Verdi sendikasından hiçbir temsilcinin olmadığı eylemde, sabahın erken saatlerinde 1 numaralı terminal önünde toplanan yüzden fazla işçi terminal içinde bir yürüyüş gerçekleştirerek, taleplerini dile getirdiler.

Yürüyüşten sonra terminal önünde tekrar toplanan işçilere, Frankfurt’taki TKP üyesi bir grup işçi de destekte bulundu.

Burada TKP adına bir konuşma yapan Opel işçisi Metin Yıldız, işçilerin sorunlarının ortak olduğunu, mücadelenin ve çözümün de ortak olması gerektiğini belirterek, önümüzdeki günlerde sürecek eylemlere ellerindeki bütün olanaklarla destek olmaya devam edeceklerini duyurdu.

Konuşmalardan sonra, bugün ve Cumartesi günü devam edecek eylemlerin hazırlıkları sürdürüldü.