Frankfurt Havaalanı'nda işçiler işten çıkartmalara karşı mücadeleye devam ediyor

Almanya'da Frankfurt Havaalanı'nda faaliyet göstermekte olan WISAG firmasında çalışan işçiler, işten çıkartmalara ve işyerlerinin yok edilmesine karşı geçen yıl sonlarından bu yana direnişlerini sürdürüyor.

Cumartesi günü firma patronunun evinin önünde toplanan WISAG işçileri, davullar, düdükler, protesto alkışlarıyla, megafonlardan duyurdukları konuşmalarla direnişten vazgeçmeyeceklerini vurguladılar.

Direniş 17 Aralık'ta başlamıştı

Direnişçiler 27 Şubat’ta da patronun evinin önünde bir gösteri yapmışlardı. İşçiler, ilk kez 17 Aralık’ta Frankfurt Havaalanı'nda başlattıkları bu direnişi her hafta en azından bir etkinlik düzenleyerek sürdürdüler. Protesto gösterilerini sadece havaalanı ile sınırlı tutmayan işçiler, WISAG firmasının Frankfurt’taki dev merkez binası önünde iki kez toplanmış, Hessen Eyalet Parlamentosu önünde gösteriler düzenlemiş ve sekiz gün süren sembolik açlık grevi gerçekleştirmişti.

İşçiler Ver.Di binasının önüne siyah çelenk bıraktı

İşçiler bir etkinlik de 23 Mart’ta Ver.Di sendikası bürosu önünde gerçekleştirmişlerdi. İşyeri temsilciliği ile birlikte, bazı işçilerin başka bir taşeron firmaya kaydırılmasına, bazılarının da işyerlerinin ortadan kaldırılmasına işçilere danışmadan onay veren sendikanın önünde toplanan işçiler, sendika önünde toplanarak, siyah bir çelenkle birlikte “Sesimizi kesmeyeceğiz” başlıklı bir protesto mektubunu bürodaki sorumlulara teslim etmişlerdi.

TKP'den destek

Direnişe ilk gününden bu yana destek veren Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) üyeleri, patronun evinin önündeki son etkinlikte de direnişçilerle bir araya geldi. Direnişi ziyaret eden TKP üyelerinden Metin Yıldız, burada bir konuşma yaparken, işçiler, patronun evinin önüne “Boyun eğme!” pankartı dikti.

Direnişçiler, eylemi sonlandırırken, işyerlerini kaybetmiş ya da yakında kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan işçilere “Bugün bize, yarın size!” diye seslendi.

WISAG Direnişi önümüzdeki hafta da firmanın Frankfurt’taki merkez bürosunun önünde devam edecek.