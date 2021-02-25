Frankfurt Havaalanı'nda işçiler açlık grevine başladı

Ekim ayının başından beri işten çıkartılmalarını protesto eden Frankfurt kenti havaalanı bünyesinde faaliyet gösteren WISAG şirketi işçileri açlık grevine başladılar.

Üç gün sürecek açlık grevi dün sabah saat 05.00’te, 1 numaralı terminalde başladı. Akşam saat 22.00’ye kadar süren eylem boyunca, açlık grevindekilere destek için, aralarında bölgedeki işçilerden oluşan TKP heyetlerinin de bulunduğu ziyaretçiler, eyleme destek verdiler.

İşçiler hak arama mücadelelerinde seslerini duyurabilmek için açlık grevine başladıklarını belirterek, sonuç alıncaya kadar direnmeye kararlı olduklarını vurguladılar.

‘’Mağdur olan çocuklarımız, ailelerimiz için mücadele ediyoruz’’ diyen işçiler, açlık grevinin sembolik bir önemi olduğunu, farklı araçlarla taleplerini gündeme getirmeye devam edeceklerini açıkladılar.

Açlık grevi 26 Şubat’a kadar sürecek.