'Franco özentisi diktatör bozuntusu...'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son 7 yıldır saldırıları nasıl boşa çıkardıysak, bu beşinci kol faaliyetlerini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözlerine tepki gösterdi.

Özel, "Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta, geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecektir" dedi.

Özel'in bu sözlerine AKP'den yanıt geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ demek 5. kol faaliyetidir” diye konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir" dedi.