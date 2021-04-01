FP: Biden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımları kaldıracak

ABD'nin dış politikasında etkili yayınlar arasında gelen Foreing Policy (FP), önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) getirilen yaptırımlaarın Biden yönetimi tarafından geri çekileceğini iddia etti. Trump, mahkemenin ABD'nin Afganistan'da işlediği savaş suçlarına ilişkin bir dosya açması üzerine kuruma yönelik yaptırımlar getirmişti.

FP bu haberini "Karara aşina olan iki kaynağa" dayandırırken kaynaklarının kim olduğunu ya da Biden hükümetinde hangi konumda yer aldıkları gibi bilgilere yer vermedi.

FP, hareketin bu hafta veya önümüzdeki hafta gerçekleşebileceğini öne sürdü

Şubat ayında 80'den fazla grup, Biden yönetimini UCM üzerindeki Trump dönemi yaptırımlarını kaldırmaya çağıran açık bir mektup imzaladı.

Trump yönetimi, Lahey'deki mahkemenin, İsrail işgal güçlerinin Filistin'de ve ABD'li işgalcilerin Afganistan'daki suçlarını mercek altına almasına karşı büyük tepki göstermiş ve Haziran 2020'de, "müttefik personelin bu müttefikin rızası olmadan" soruşturulmasına katılan herhangi bir UCM yetkilisine ekonomik yaptırımlar uygulanmasına izin veren kapsamlı bir idari emir yayınlamıştı.

13928 sayılı karardan önce de UCM başsavcısı olarak görev yapan Gambiyalı avukat Fatou Bensouda'nın ABD seyahat vizesi Nisan 2019'da iptal edilmişti.

Geçen Eylül ayında, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bensouda ve kıdemli yardımcısı Phakiso Mochochoko'ya "Amerikalıları yargı yetkisine tabi tutmaya yönelik gayri meşru girişimlerde" bulundukları için bir dizi seyahat kısıtlaması ve mali yaptırım uygulandığını duyurdu ve soruşturmaları için savcıya maddi destek sağlayan kişileri yaptrımla tehdit etti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla FP'ye konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bir kararın alındığını doğrulamayı reddetti, ancak e-posta ile “UCM'nin Afganistan ve Filistin Durumlarıyla ilgili eylemlerine katılmadığımız halde, yönetimin yaptırımları kapsamlı bir şekilde gözden geçirdiğini" kabul etti.

Bush'tan Obama'ya, Trump'tan Biden'a: Garp cephesinde yeni birşey yok

UCM, 1998 yılında Roma'da düzenlenen bir konferansta antlaşma ile kurulmuş ve 2002'de yürürlüğe girmişti. Bill Clinton yönetimi anlaşmayı Aralık 2000'de imzalamış, ancak George W. Bush yönetimi anlaşmayı imzalamamıştı. Bush 2002 Mayıs'ında savcılığın ABD ve müttefiklerinin işlediği ve işleyeceği savaş suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütebileceğinden duyulan endişesini dile getirmişti.

Barack Obama'da benzer bir şekilde mahkemeye karşı tutumuyla biliniyordu. Bush ve Obama ancak soruşturmaları ABD çıkarlarına uygun şekilde desteklemek veya en azından engellememek için çaba harcadırlar.

Önceki Başkan Trump'tan çok farklı bir tutum takınmayan Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'se UCM'nin Filistin topraklarındaki İsrailli işgalcilerin suçlarına yönelik bir soruşturma açması hakkında bu ayın başlarında şunları söylemişti:

"ABD bu karara kesin bir şekilde karşı çıkıyor ve bu karardan dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyor... UCM'nin bu konuda yargı yetkisi yok. İsrail, UCM'ye taraf değil ve mahkemenin yargı yetkisine rıza göstermedi. UCM’nin İsrail personeli üzerindeki yargı yetkisini kullanma girişimleri konusunda ciddi endişelerimiz var."