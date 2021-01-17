Fox News: İran füzesi ABD'li uçak gemisinin 160 km uzağına düştü

ABD'li Fox News kanalı, İran'ın attığı uzun menzilli bir füzenin ABD'nin uçak gemisi USS Nimitz'nin yaklaşık 160 km uzağına, henüz kimliği tespit edilemeyen bir ticari gemininse yaklaşık 30 km ötesine düştüğünü iddia etti.

Kanala açıklama yapan ABD'li yetkililer, Hint Okyanusu'nda en az iki füzenin suya isabet ettiğini ve parçalarının her yöne dağıldığını, söyledi.

Kanala konuşan başka bir kaynaksa, atılan füzenin alarma neden olmadığını ve "standart bir füze denemesi" olduğunu söyledi.

İran medyası, günün erken saatlerinde Tahran'In yıllık askeri tatbikatlar kapsamında füze atış denemeleri gerçekleştirdiğini ve bu füzelerin denizde 1500 km ötede bulunan hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

USS Nimitz gemisi, Nisan 2020'de Orta Doğu sularına gelmişti.