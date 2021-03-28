Fosforlu Cevriye yaşıyor mu?

Suat Derviş, son günlerde düzen siyaseti içerisinde yaşanan atışmalar arasında “Fosforlu Cevriye” benzetmesi yüzünden akıllara tekrar düştü. Fosforlu Cevriye ismini bu sayede ilk defa duyanlar olsa da aklının bir köşesinden hiç çıkarmayanların olduğunu bilmek tarifsiz bir mutluluk veriyor.

Suat Derviş’in, Reşat Fuat ile Türkiye Komünist Partisi’nin teorik yayın organı olarak çıkardıkları Yeni Edebiyat isimli dergide “S.D” imzası taşıyan toplumcu gerçekçi eleştiri yazıları bulunmaktadır. Bu imzayla kaleme alınmış eleştirileri Reşat Fuat’ın bizzat kendisinin yazmış olduğu yönünde görüşler de vardır fakat Derviş’in hayatını kaleme aldığı Anılar Paramparça isimli kitapta Behçet Necatigil’e yazmış olduğu bir mektup bulunmaktadır. Derviş mektupta yazıların kendisine ait olduğunu şu sözlerle ifade eder:

“Türkiye’de gerçekçi edebiyatın doğması ve gelişmesi için yaptığım hizmeti, hem de bu mecmua içindeki imzalı fıkralarım felsefi ve Türk romanları hakkında görüşlerimi yazdığım imzalı makalelerim de edebiyat anlayışımı aksettirir.”

Hayatındaki ideolojik dönüşümü edebî eserlerinin üzerinden okumak çok daha sağlıklı olacaktır. İlk yıllarında romanlarına konu edilenler daha çok orta-üst sınıfa mensup insanların yaşamlarıyken, kendisinin de söylediği gibi gazeteciliğinin ve sonrasında Sovyetler Birliği’ne yaptığı gezinin ardından daha çok emekçilerin, ezilenlerin hayatına eğilen toplumcu gerçekçi yapıtlar yazmaya başlayacaktır. Fosforlu Cevriye, Suat Derviş’in, Gece Postası’nda 1944 yılında tefrika edilen romanıdır. İstanbul’un arka sokaklarında, görmezden gelinen hayatlardan birine ışık tutar. Dört ana başlık altında Cevriye’nin yaşamöyküsünü, zaman içerisinde yaşayacağı değişimi okuruz. Suat Derviş, romanı kurgusal ve mekânsal olarak toplumcu gerçekçi bir yaklaşım ile âdeta ilmek ilmek dokumuştur. Osmanlı’nın son dönemleri, Cumhuriyet’in ilk yılları ve çokpartili hayata geçiş sürecine bir gazeteci olarak tanıklık etmiştir. Memleketinin insanındaki değişim ve dönüşümü gözlemlemedeki yeteneği de buradan gelmektedir.

1940’lı yıllarda kapitalistleşmeye devam eden Türkiye’deki toplumsal değişim ve dönüşümün insanların, özellikle de kadınların üzerinde bıraktığı derin izleri bu roman üzerinden okumak mümkündür. Tarihsel dönemler açısından kadın sorununa getirdiği realist yaklaşım ve ortaya attığı çözüm önerileri onun dönemi içerisinde biricik olmasının nedenlerinden de bir tanesidir.

Suat Derviş kapitalist düzendeki ilişkilenme biçiminde oluşan çatlakları, romanlarındaki karakterlerinin yaşadığı iç çelişkileri uzun uzun anlatır. Soğuk kış gecelerinde kapkara saçlarının üzerine düşen nemden dolayı aynasızlara yakalanan Cevriye kendisine takılan Fosforlu lakabı sayesinde bir yıldızdan kopup yere indiğine inanmaktadır. Çünkü onun için bir mantar gibi yerde bitmek, bir ana rahminden ayrılıp gelmekten daha olasıdır. Hayatta hissettiği tek aidiyet duygusu gökteki bu yıldıza karşı olmuştur. Bir başkasına besleyeceği aşk veya sevgi ona var olduğunu hatırlatacaktır. Cevriye ve bu adam arasında zamanla gelişen ilişki onun kimi zaman iç dünyasında doğru bildiği her şey ile kavga etmesine sebep olacaktır.

Âşık olduğu adamın kaldığı gizli yere her gittiğinde onunla az da olsa diyalog geliştirir. Adını bile bilmediği bu adamla kurduğu diyalog Cevriye’ye içinde şimdiye kadar bastırmış olduğu, gizlediği bütün insani duyguların da kapısını aralar. O’nun sayesinde Cevriye toplumun kendisine yapıştırmış olduğu bütün etiketleri bu evin içerisindeyken kapının dışında bırakabilme imkânını elde eder. Çünkü Cevriye ilk defa bu evde “insan” gibi bir muamele ile karşılaşır. Bugüne kadar karşısına çıkan hiçbir erkek neredeyse menfaatsiz iyilikte bulunmamıştır. Bu nedenle adamın kendisine karşı yaklaşımını, alışık olmadığı bu dostane tavırları başlarda yadırgar. Kapitalist düzende servet birikimiyle oluşan eşitsizlik, insanlar arasındaki sevgiyi de çürütür. Cevriye’nin biri onun yanında diğeri de onun yanında bulunmadığı sıralarda iki apayrı hayatı vardır. Bu iki çelişkili hayat, iki karakter birbiri ile hiç de iç içe değildir. Yalnız tek bir ortak paydaları vardır: Samimi olmak! Cevriye hem bu evin içinde hem de bu kapıdan adımını dışarıya attığı anda aynı derecede samimi olmayı başarır. Çünkü o mülkiyet ilişkisi nedir bilmemektedir. Onun para ile olan ilişkisi yarına çıkabilmesini sağlayacak kadar yeterli olması ile sınırlıdır. Bu iki Cevriye, hüviyetini değiştirmek için kendini zorlayarak değil gönlünden geçtiği gibi hareket edecektir. Hatta romanda Cevriye’nin sonu bir kayıktan denize düşerek kaybolmak dahi olsa, inandıkları ve aşkı uğruna ölüme giderken gözünü bir an kırpmayacaktır.

Suat Derviş romanlarındaki karakterlerinin değişimlerini bir ısmarlama, zorlama ile değil kurdukları toplumsal ilişkilerin onların iç dünyalarında yaratacağı kırılmaların anbean yansımaları olarak ortaya çıkarır. Bu yaklaşım da onun neden toplumcu gerçekçi edebiyat dünyasına dahil edilmesi gerektiği sorusunun bir cevabıdır. Yazarın romandaki karakterlerinin çevreleriyle kurdukları ilişkiler sayesinde dönüşebileceğine dair duyduğu bu inanç, bulunduğu ideolojik/politik pozisyonun da bir çıktısıdır.

Suat Derviş, Cevriye ile birlikte olmak arzusu taşıyan zengin ve evli erkekler üzerinden de kapitalist sistemin ikili ahlak anlayışını, evlilikteki karı-koca ilişkisini ve aile kurumunu okura irdeletir.

“Burjuvazi aile ilişkisinin dokunaklı/duygusal maskesini sıyırıp atmış onu salt yeniden bir para ilişkisine çevirmiştir.”

Bir gazeteci ve sınıfının aydını olarak halkına her zaman kulak vermiştir. Ezilenlerin, emekçilerin, Cevriye gibi hayatta kalmak için bedenini satmak zorunda kalmış kadınların hikâyelerini her zaman görünür kılmaya çalışmıştır. Memleketin dertlerini sırtlanmayı, çıkış göstermeyi kendisine vazife bilmiştir. Abdülhak Şinasi’nin Fahim Bey ve Biz adlı yapıtını inceleyen yazısında düşüncelerini şöyle ifade etmektedir:

“Sosyal hayatın birçok karışık dava ve meseleleri kucakladığı, insanların zihnini birçok cemiyet meselelerinin kurcaladığı böyle bir zamanda, böyle bir esere sarf edilen emek, kitabın basılması için harcanan kâğıda yazık!”

Çünkü ona göre edebiyat eseri okuyucu kitabı eline aldığı anda bir ayna vazifesi taşımalıdır. Yazılan roman ya da hikâyede kendisini, muhitini, cemiyetini görebilmeli, toplumda cereyan eden hadiselerin akislerini bulabilmelidir. Suat Derviş bütün eserlerinde bugün hâlâ okurken kendimizden mutlaka bir parça bulduğumuz, insanlık aynasını yıllar önce biz okurların ellerine teslim ederek hayata veda etti.

Bu düzenin karanlığının sirayet etmeye çalıştığı her yerde yine de güzel olanın peşinden koşmasını bilen Cevriye ya da örgütlü yazar Suat Derviş gibi mücadele eden aydınlar var olduğu sürece, Fosforlu hep yaşayacaktır…