Formula 1 İstanbul Grand Prix'i seyircili olacak: 100 bin kişinin ağırlanması planlanıyor

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'inin seyircili olacağını açıkladı.

Formula 1'e 13-15 Kasım'da ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vural Ak, "İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik" ifadelerini kullandı.

Ak, "Yarış seyircili olacak. Ama tüm ihtimallere karşı hazırlıklıyız. Pandemiye rağmen Türkiye'nin bu yarışı alması, hastalık karşısındaki başarılı mücadelesindendir. Sağlık sistemimizin başarısı, devletin ciddiyeti çok önemliydi. Amerika kıtasında yapılamıyor, Avrupa'da birçok yerde seyircisiz yapıldı, biz seyircili yapacağız. Türkiye'nin bu kadar büyük bir tesiste bu yarışı seyircili yapabilecek olmasını, Formula 1'in kabul etmesi ülkemize ve bize olan güveni göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1 biletlerinin eylül ayının ikinci haftası satışa çıkacağını da açıklayan Ak, şöyle konuştu:

"Formula 1'in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz."

Ak, "100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlamayı planlıyoruz. Bu yıl Kovid-19 salgını kapsamında yarışlarda da birçok tedbir uygulanıyor. Takvimde Portekiz ve Rusya ile birlikte Türkiye yarışı da seyircili yapılacak. Bu sebeple Formula 1 yönetiminin de çok önem verdiği bir yarışız. Devletimiz ve ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı ve aynı zamanda alınacak önlemler ile izleyicilerimiz için güvenli bir etkinlik planlıyor olacağız. Pandemi olmasaydı 220 bin kişinin yarışı izleyeceğine inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.