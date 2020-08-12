Formadaki cami nedeniyle istifa eden kulüp üyesine FC Köln'den 'Hadi tschüss' yanıtı

FC Köln'ün yeni sezonda giyeceği formalardan birinde yer alan şehir silüetinde, Köln Merkez Camisi de yer aldı. Bunu beğenmediği gerekçesiyle üyelikten ayrıldığını açıklayan bir üyeye kulübün yanıtı 'Hadi tschüss (Hadi güle güle)' oldu.

Haber Merkezi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Köln, 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde bir caminin bulunmasını eleştiren kulüp üyesinin, üyelikten ayrılma talebini onayladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Köln Kulübünün Twitter sayfasından, bir üyenin formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle üyelikten ayrılacağını yazdığı mektubu paylaşılarak, “Üyelikten çıkış talebinizi onaylamaktan mutluluk duyarız. Formayla ilgili fikir için de teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Paylaşım, Türkçe ve Almanca karışımı “Hadi tschüss” (hadi güle güle) ifadesiyle bitirildi.

​Söz konusu üyenin mektubunda, “Bugün takımın, üzerinde caminin bulunduğu formalarla oynayacağını saptadım. Kendimi Müslümanlarla ve camilerle özdeşleştirmediğimden Köln Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı açıklıyorum” ifadeleri yer aldı.

Bundesliga takımlarından Köln’ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir silüetinde, Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali’nin yanında Köln Merkez Camisi de yer alıyor.