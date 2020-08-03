Foça'da batan teknenin kaptanı tutuklandı

İzmir'de dün öğle saatlerinde Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açılmasının ardından alabora olan teknenin sahibi ve kaptanı 39 yaşındaki Adem Demir tutuklandı.

İçinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açıldı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinden günübirlik tatil için geldikleri öğrenilen 9 kişiyi gezdiren tekne Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora oldu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler, 19 yaşındaki Kaan Niyazi Özarmağan, 17 yaşındaki Kardelen Coşkun, 16 yaşındaki Sude Naz Solak ve 29 yaşındaki Mustafa Güzel'i yaralı olarak kurtardı.

41 yaşındaki Şennur Avcı, 38 yaşındaki Şermin Özerman, 16 yaşındaki Elif Naz Özerman ve 8 yaşındaki Çınar Ege Göksoy'un ise cesetlerine ulaşıldı. Kurtarılan yaralıların ifadelerinden kayıp olduğu belirlenen Sarp Göksoy için ise denizde arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Öte yandan batan tekneden yaralı olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özarmağan, Kardelen Coşkun, Sude Naz Solak ve Mustafa Güzel, Foça Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, faciada yaşamını yitiren 4 kişinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri sürüyor.