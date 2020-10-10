Florya'da 'tokat' iddiası

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında kavga çıktığı ileri sürüldü.

Galatasaray ile Ümit Milli Takım’ın oynadığı hazırlık maçında yaşanan bir ikili mücadele sonrası sarı kırmızılıların Brezilyalı oyuncusu Marcao’nun, Halil Dervişoğlu’na tokat attığı iddia edildi.

Yine iddiaya göre, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, olayın ardından takımı sahadan çekti.

Dervişoğlu, söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" dedi, maçın da devam ettiğini söyledi.

Gazeteci Onur Tuğrul ise olaya ilişkin "Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile konuştum. Hoca gerilimi doğruladı ama olaydan sonra maçın 10 dakika daha devam ettiğini söyledi. Yağışın artmasıyla kayarak müdahaleler fazlalaştığı için gerilimin yükselmesi ihtimali üzerine maçı bitirdiklerini anlattı" bilgisini paylaştı.