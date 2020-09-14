Florida’da kişisel servetler yarışacak

ABD’de Başkanlık seçimleri yaklaşırken, sonucu belirleyecek en kritik eyaletlerden biri olan Florida’da, Joe Biden’a eski rakibi Mike Bloomberg’den önemli bir destek geldi. Eski New York Belediye Başkanı ve Demokrat Parti’nin Başkanlık aday adayı Mike Bloomberg, Florida’da yürütülecek seçim kampanyasında Trump’ın kişisel servetini kullanma ihtimaline karşı, Biden’ın kampanyası için en az 100 milyon dolar harcayacak.

Bloomberg’in danışmanı Kevin Sheer Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, ‘Florida’da oy kullanma 24 Eylül’de başlayacak, bu nedenle bu eyalete hızla nakit para akıtılması, acil bir ihtiyaç’’ diye konuştu. Sheer, Bloomberg’in Florida’ya yatırım yapması hailinde, kampanya kaynakları ile Demokrat Parti’nin elindeki diğer kaynakların, başta Pennsylvania olmak üzere diğer eyaletlerde kullanılabileceğine inandığını belirtti.

Florida seçim sonuçları açısından belirleyici olacak

The Guardian’ın haberine göre, bir diğer kararsız eyalet olan Noırth Carolina’da Trump gazetecilere, kampanyası için kişisel servetini harcayabileceğini söyleyerek, ‘‘Eğer zorunda kalırsam yaparım. Ne gerekiyorsa, kazanmak zorundayız’’ ifadelerini kullanmıştı.

29 ikinci seçmene sahip olan Florida eyaleti, seçimin başa baş geçmesi halinde sonuçlar açısından belirleyici bir rol oynayabiliyor. 1924 yılından bu yana hiçbir Cumhuriyetçi aday, Florida’yı kazanmadan Başkanlık koltuğuna oturamazken, Al Gore ile George W. Bush arasındaki tartışmalı seçim yarışı ancak, 2000 yılında bu eyaletteki oyların tekrar tekrar sayılması ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin Bush lehine karar vermesinin ardından sonuçlanabilmişti.

Donald Trump, 2016 seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton’u Florida'da yüzde 1,2’lik bir oy farkıyla geçmişti. 2020 seçimleri için yapılan anketlerdeyse Biden’ın eyaletteki yarışı çok az farkla önde götürdüğü görülüyor.

Kişisel serveti Trump’ınkinden 17 kat daha fazla olan Bloomberg’in Biden’ın kampanyasına destek vererek, seçmenlerin erken oy kullanmasını sağlamaya çalışacağı belirtiliyor. Bloomberg tarafından fonlanan bir teknoloji şirketi olan Hawkish, Donald Trump’ın seçim günü yaşanacak bir belirsizliği zafer ilan etmek için kullanacağını ve posta yoluyla kullanılan oylar henüz sayılmadan büyük bir farkla seçimi kazandığına ilişkin bir yanılsama yaratacağını iddia ediyor. Posta yoluyla kullanılan oyların diğer eyaletlerde olduğu gibi seçim sonrasında değil, seçim gününde sayıldığı Florida eyaletinde elde edilecek sonuçların söz konusu belirsizliği ortadan kaldırmak için hayati olduğuna dikkat çekiliyor.