Florida'da bir deney için genetiği değiştirilmiş yüzlerce milyon sivrisinek serbest bırakılacak

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayanlar, bilim insanlarının genetiği değiştirilmiş olan yüzlerce milyon sivri sineği eyalet genelinde serbest bırakma planlarına tepkili.

İngiliz biyoteknoloji şirketi Oxitec'in yürüttüğü deney kapsamında, hastalık taşıyan istilacı canlıların nüfusunun kontrolü amacıyla 750 milyona yakın erkek sivrisineğin önümüzdeki iki yıl boyunca Florida Keys bölgesine salınması öngörülüyor.

Ancak "Jurassic Park deneyi" denilen plana bölgede yaşayan birçok insan tepki gösteriyor. Projenin ilk dalgası kapsamında, bu hafta toplam altı konuma binlerce sivrisinek salınacak.

Projenin Aedes aegypti adlı sivrisinek türüyle mücadele amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Söz konusu sivrisinek türünün, Keys bölgesindeki sivrisinek popülasyonunun yüzde 4'ünü oluştursa da, dengue ateşi, zika ve sarıhumma ateşi gibi sivrisinek kaynaklı tüm hastalıkların insanlara taşınmasına neden olduğu kaydedildi. Ayrıca, bu türün evcil hayvanlara kalp kurdu ve diğer ölümcül hastalıklar da taşıyabildiği belirtildi.

İnsanlara yalnızca yumurtalamak için kana ihtiyacı olan dişi sivrisinekler hastalık bulaştırabiliyor. Oxitec şirketiyse, erkek sivrisineklerin, dişi yavruları öldürecek proteini taşıyabileceği şekilde genlerini değiştirdi. Böylece, yalnızca nektar üzerinden beslenen erkek sivrisinekse hayatta kalarak genleri taşıyabilecek.

Projeyle birlikte, genleri değiştirilmiş erkek sivrisineğin diğer dişi sivrisinek türüyle üreyebileceği ve Aedes aegypti popülasyonunun yok olacağı ümit ediliyor.