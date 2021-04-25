Flash TV geri dönüyor

AKP'ye muhalif yayınları gerekçe gösterilerek sürekli cezalar kesilen ve çeşitli bahanelerle programları yayından kaldırılan televizyon kanalı Flash TV'nin ekranlara geri döneceği duyuruldu. Türkiye'nin 2. özel kanalı olan Flash TV, RTÜK tarafından verilen cezaların altından kalkamayınca 1 Mart 2019 günü tamamen yayından çekilmişti.

Medyakoridoru’na konuşan Flash TV’nin sahibi Ömer Göktuğ, yine eğlence odaklı bir formatta yayına tekrar başlayacaklarını söyledi.

Kanal, gazeteci ve televizyon sunucusu Hakan Aygün’e genel müdürlük teklifi sundu. Aygün’ün yanıtı ise henüz belli değil.

Göktuğ Flash TV'nin mevcut planlara göre Temmuz ayında yayına başlayacağını söyledi.