Fiyatlar 200 liraya dayandı: Bebek mamaları kilitli satılıyor!

Asgari ücrete yapılan zam cebe girmeden erirken, zam rekoru kıran bebek mamalarında fiyatlar 200 liraya kadar dayandı. Bebek mamaları marketlerde kilitli paketlerde satışa sunuluyor.

Haber Merkezi

Bebek mamaları artık marketlerde kilitli paketler içerisinde satılıyor. Alarm takılarak satışı yapılan paketlere ilişkin tepkiler sürüyor. 

Bazı markaların "devam sütü" ya da "bebek sütü" olarak satılan mamalarının ortalama fiyatları şöyle:

HiPP: 800 gram devam sütü / 189,90 TL

Bebelac: 900 gram devam sütü / 139,90 TL

Aptamil: 800 gram devam sütü / 139,90 TL

SMA: 800 gram devam sütü / 94,90 TL

Asgari ücret zammı cebe girmeden eriyor

Geçtiğimiz günlerde asgari ücretin 2021 yılı için 2 bin 825 liraya yükseldiği duyurulmuştu. Aylık bebek bezi ve mama parasını dahi karşılamayan 500 lira, yeni zamlanan kira, elektrik ve doğalgaz faturalarına da yetmiyor. 

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM), gıda harcamaları üzerinden, hane halkı tüketim harcamalarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre de, aylık toplam harcama için 8 bin 570 lira gerekiyor. BİSAM'a göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 478 lira olarak belirlendi.

BİSAM verilerine göre, Aralık'ta günlük en yüksek maliyet grubunu 28,61 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

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