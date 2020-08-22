Fitch, Türkiye’nin kredi notu görünümünü değiştirdi

Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen büyük bir cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.



Bloomberg HT'nin haberine göre, açıklamada, "siyasi baskılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sınırlı bağımsızlığı ve olaylara yavaş yanıt verme geçmişi, politikanın yeterince sıkılaşmaması riskini artırarak, daha fazla dış dengesizliklere, piyasa istikrarsızlığına ve daha düzensiz bir duruma neden olmakta" denilerek Mart ayından bu yana net sermaye çıkışları ve kötüleşen dış ticaret açığıyla birlikte ABD doları karşısında yüzde 16 değer kaybeden lirayı savunmak için büyük kur müdahaleleri yaşandığı vurgulandı.