Fitch: MB Başkanı değişimi enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı değişimi Türkiye'nin enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, kuruluşun değerlendirmesinde TL'de sert değer kaybı ile politikanın yönü konusunda oluşan yeni belirsizliğin, riskten kaçınmanın daha fazla olduğu küresel ortamda yeni dış finansman baskıları riski getirdiği belirtildi

Türkiye'de para politikası kredibilitesini uzun süredir bir not zayıflığı olarak gördüğünü kaydeden Fitch, yeni merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun politikalarının ve dış pozisyondaki gelişiminin izleneceğini kaydetti. TCMB'nin TL'deki değer kaybına ilişkin adımlarının da izleneceği belirtildi.

TCMB'nin önceki dönemlerinde politika faizi dışında yöntemlerle özel sektör için fonlama koşullarını gevşettiğine ve kredi büyümesini desteklediğine işaret edilirken, "Bu politikalara dönülmesi geçmişte yaşanan ters etkiler dikkate alındığında negatif sinyal olur" denildi.