'Fırat Delikanlı' gözaltına alındı

İzmit'te işitme engelli E.E.’ye şiddet uygulayan 'Fırat Delikanlı' takma adıyla sosyal medya hesabı açan Fırat Kaya adlı saldırgan hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı "adam öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlattı.

Saldırgan eşcinsel olduğunu belirterek engelli genç E.E.'ye işkence yapmış, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı.

Saldırganın daha önce de kadınlara ve LGBT'lere yönelik saldırılarda bulunup sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alındı

Saldırgan Fırat Kaya, Kocaeli Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı.