Financial Times: Hafter Fransa için bir yük oldu, herkes ABD seçimlerini bekliyor

İngiliz gazetesi Financial Times’da, Fransa’nın Libya’da Hafter güçlerine verdiği destekten umduğu sonucu alamadığı, bu yüzden Trablus hükümetine destek veren Türkiye’yi suçladığı ileri sürüldü.

Haberde bazı diplomatların, Fransa’nın Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter’e olan desteğinin onu izole ettiği görüşüne yer verilirken, Libya’daki çatışmalara dahil olan ülkelerin gözünü Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerine diktiği kaydedildi.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Libya’da tarafsızlık iddiasında ısrar etse de Fransa’nın Avrupa’da Hafter’i destekleyen tek ülke olduğu belirtilen makalede batılı bazı diplomatların Türkiye ile Fransa arasındaki son krize ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Buna göre bazı diplomatlar, Fransa’nın Ankara’yı NATO misyonunu gerçekleştiren bir savaş gemisine yönelik tacizle suçlamasının arkasında, Türkiye’nin silah ve paralı asker desteği sunduğu Trablus hükümetinin Nisan ayında Hafter güçlerine karşı elde ettiği başarının yattığını belirtti.

'Bir yük haline geldiğini fark ettiler'

Makalede Fransa’nın Libya’daki tutumuna dair emekli bir batılı diplomatın “Fransızlar Hafter’in artık değerli bir varlık değil bir yük haline geldiğini fark ettiler. Bence bir kez daha yanlış yaptıkları için utanıyorlar. Bu yanlışla yüzleştiklerinde yanlışlarını meşrulaştırmak zorundalar ve Türkiye’yi suçluyorlar” dedi.

Makalede Fransa ile Türkiye arasındaki son krizin 2011 yılında Muammer Kaddafi’nin devrilmesine yol açan İngiltere ve Fransa liderliğindeki NATO bombardımanından sonra Libya’da Avrupalı güçler arasında ortaya çıkan gerilimi ortaya koyduğu belirtildi.

'Fransa'nın Almanya ve İtalya'dan farklı çıkarları var'

Haberde Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Konseyi Libya uzmanı Tarek Megerisi’nin, Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Hafter’e bağlı güçleri desteklemesinin nedeninin, Fransa’nın petrol endüstrisindeki ticari paylarını korumak olduğu ve Sahel bölgesindeki İslamcı terörle ilgili kaygılarını yansıttığı görüşüne yer verildi.

Megerisi, “Fransa’nın Libya’da, Almanya ve İtalya’dan farklı çıkarları var. Ve bu çıkarları korumak için hareket ediyor. Sahel’de güvenlik çıkarları var ve BAE ile Mısır’ın da içinde olduğu bir güvenlik ortaklığı inşa ediyor” dedi.

Haberde Macron’un Türkiye’yi Libya’daki eylemleri nedeniyle “suçlu” diye nitelemesinin de Avrupalı bazı diplomatlarca sorgulandığı belirtildi.

Ankara’nın Libya’ya sevk ettiği SİHA’lar dahil silahların, askeri danışmanların ve binlerce Suriyeli paralı askerin Hafter’in Trablus’u ele geçirmesinin önünde büyük bir engel yarattığı vurgulanan haberde, ismi belirtilmeyen bir Avrupalı diplomatın şu değerlendirmesine yer verildi:

“Dürüst olalım. Türkiye Trablus’un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasa insani bir felaket yaşanacaktı.”

Haberde dış politika analistlerinin, Fransa’nın sömürgecilik sonrası Afrika politikası geleneklerine uygun biçimde kullanabileceğini düşündüğü güçlü bir figür olan Hafter’den yana elini oynadığını ancak Türkiye’nin müdahalesinin ardından “şoke olduğu” görüşüne yer verildi.

Fransa’nın Hafter’in geçen yıl Trablus’a karşı başlattığı harekatı açık biçimde desteklediği belirtilen haberde, Trablus hükümetine bağlı güçlerin kontrol sağladığı Libya Ulusal Ordusu'na ait kamplarda Paris’in satın aldığı ABD yapımı füzelerin bulunduğu kaydedildi.

Fransız Dış İlişkiler Enstitüsü (Ifri) Ortadoğu uzmanı Dorothée Schmid de Paris’in Libya’da İslamcı militanlara karşı Hafter’i destekleme politikasının başarısızlığa uğramasının Fransız yetkililer arasında “bir nevi stratejik panik” yarattığını söyledi.

'Herkes ABD seçimlerini bekliyor'

Hafter’in Rusya, BAE ve Mısır’dan güçlü bir destek almasına karşın Fransa’nın, “tartışmalı yaklaşımına” NATO ve Avrupalı müttefiklerinden destek arayışında olduğu kaydedilen haberde, diğer Avrupa ülkelerinin “Libya’nın güçlü adamı” Hafter’i “saldırgan” ve siyasi çözüm sürecinin önünde bir engel olarak gördüğü yorumuna yer verildi.

“Fransa bu konuda izole oldu” diyen Schmid “Herkes Amerikan seçimlerini bekliyor” diye konuştu.

Ayrıca Macron’un geçen ay Libya konusunda BAE’nin fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zeyad ile görüştüğü bilgisine yer verilerek, diplomatların Libya’daki tüm tarafların harekete geçtiğini ve bunun endişe verici olduğunu dile getirdikleri kaydedildi.

BAE’nin Türkiye’yi Arap dünyasında “kötücül” bir güç olmak ve İslamcı militanlara destek vermekle suçladığı belirtilen haberde, BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş’ın geçen ay yaptığı açıklamada Libya’da Mısır ve Fransa ile birlikte hareket ettiklerini ve Libya’daki krize dahil olma nedenlerinin Yemen merkezli El Kaide bağlantılı Aqap ve IŞİD gibi grupların Libya’ya yönelmesinden duydukları endişe olduğunu ifade ettiği açıklamasına da yer verildi.