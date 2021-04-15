Filyasyonda VIP tepkisi: Bu ülkede kaç bakan yardımcısı var?

Vaka sayıları kısa sürede hızla tırmanıp 60 binlere kadar yükselirken Sağlık Bakanlığı’nın her akşam yayımladığı günlük Covid-19 tablosunda filyasyon oranı hâlâ yüzde 99,9 olarak ifade ediliyor. Filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bu oranın gerçeği yansıtmasının mümkün olmadığını, artan vaka sayıları nedeniyle temaslılara ve hastalara yetişemediklerini söylüyor.

VIP hastalar için özel ekip kurulduğu söyleniyor

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde filyasyon ekibinde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir sağlıkçı, “Sağlık Bakanlığı’nın tablosunda yer alan filyasyon oranının bu vaka sayıları ve bu ekip sayılarıyla gerçekleşmesi mümkün değil” diyor. Daha önce 21.00’e kadar olan mesai saatlerinin uzatıldığını, artık 23.00’e kadar çalıştıklarını anlatan sağlık emekçisi, VIP hasta uygulamasından da yakınıyor: “Bizleri yine ‘şu hastaya öncelikli gidilsin, bu VIP hastaya hemen gidin’ diye arıyorlar. Defalarca gündem olmasına rağmen VIP hasta uygulamasından vazgeçmiyorlar. Hatta bazı bölgelerde VIP hastalar için özel filyasyon ekiplerinin kurulduğu söyleniyor.”

'Bu ülkede kaç bakan yardımcısı var?'

Çankaya ilçesinde bir başka filyasyon ekibinde görev yapan sağlık emekçisi ise “Çankaya’da 14 Mart’ta 260 temaslı ve Covid-19 hastasına gidilirken 14 Nisan’da bu oranın yaklaşık dokuz kat artarak 2 bin 400’leri geçtiğini” söylüyor. Sürekli ‘VIP hasta’ adı altında bakan yardımcılarına ve eski bakan yardımcılarına yönlendirildiklerini belirten sağlıkçı, “Bu ülkede kaç tane bakan yardımcısı var? Ankara'daki filyasyon ekipleri olarak bakan yardımcılığının bol bulunan bir unvan ve koltuk olduğuna karar verdik. VIP hastalar arasında bakan ve milletvekili danışmanları da çok fazla. Bizlere Whatsapp'tan ‘Şu bakan yardımcısıymış, acil gidilsin’ deniyor. Ayrıcalık yapılsın istiyorlar” ifadelerini kullanıyor.