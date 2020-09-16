Filyasyonda taşıma personeli ve güvenlik görevlisi çalışıyor: Filyasyon değil fiili atmasyon!

Ankara’da salgın vakaları son dönemde artışa geçerken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Ankara Şube Yürütmesi, “Ankara’da pandeminin merkez üssü şehir hastaneleri” başlıklı bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, sağlık emekçilerine tanı testleri yaygın olarak yapılmazken, ücretle tanı testi yapıldığı, ayrıca vatandaşların Covid-19 tedavisinde yer bulamadığı, sıra beklediği bu günlerde, Şehir Hastanelerine yurtdışından sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta getirilerek tedavi edildiği vurgulandı.

“Ankara'nın dört bir yanından taşınan nüfus her gün riski ve bulaşı Şehir Hastanesi’ne taşırken, Şehir Hastanesi’ndeki riski de yeniden yaşam alanlarına taşımaktadır” denilen açıklamada, günlük 70 bin kişinin hastaneye geldiği, günde 500 ile 700 arasında pozitif vaka belirlendiği, hastanede 1100 pozitif vakanın tedavi gördüğü aktarıldı.

SES’in dikkat çektiği bu tabloya ilişkin görüştüğümüz Şehir Hastanesi’nde görevli bir sağlık emekçisi, açıklamadaki “Hastanenin tüm kulelerinde farklı uygulamalar yaşanmakta olup uygulamada birlik sağlanamamaktadır” vurgusunun çok kritik olduğuna dikkat çekti.

‘Taşıma personeli ve güvenlik filyasyonda görev yapıyor’

“Örneğin filyasyonda kimi kulelerde hemşireler görev alırken (ki doğrusu da bu, sağlık profesyonelinin yer alması) kimi kulelerde özel şirkete bağlı taşıma personeli, hatta güvenlik bu işi üstleniyor. Girişte yapılan ateş ölçümünde ‘yüksek çıkarsa ne yapıyorsunuz’ diye sorduğumuzda, şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmediğini söyleyenler oluyor” diyen sağlık emekçisi, bu durumun tabloyu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiğini dile getirdi.

‘Temizlik personeli sürekli farklı katlarda görevlendiriliyor, salgın yayılıyor’

“Temizlik personelinin sürekli farklı birimlerde görevlendirilmesi de ayrı bir sorun” diyen sağlık emekçisi, “Hep aynı yerde çalışmıyorlar, programları haftalık hatta bazen günlük değişiyor ve katlar arasında virüsün yayılmasında birer unsura dönüyorlar ne yazık ki” ifadesini kullandı.

‘Pozitif çıkma ihtimaline karşın çalıştırılıyor…’

Sağlık emekçilerinin ailelerinde pozitif vaka olmasına rağmen çalıştırılmasının da bir diğer sorunlu uygulama olduğuna işaret eden sağlık çalışanı, “Eşi ya da çocukları covid pozitif olan sağlık çalışanlarının test sonucunun negatif çıkması durumunda çalışmaya devam etmesi de bir diğer önemli sorun. Bu insanlar her gün evdekilerle temas halinde ve ertesi gün pozitif çıkma ihtimalleri var. Bunlar önemsiz detaylar olarak görülüyor” dedi.