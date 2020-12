Filyasyonda gerçekten ne durumdayız?

COVID-19 pandemisinin ülkemizdeki durumunu özetleyen resmi verilere dayalı “Türkiye COVID-19 Hasta Tablosu” üzerinden çokça tartışma ve değerlendirme yapılmıştır. Vaka/hasta sayıları ve hatta vaka tanımlamasının kendisi, vefat sayıları, iyileşen sayısı, yoğun bakım dolulukları odağında yürüyen bu önemli tartışmaların hiçbirinde, yine tabloda yer alan haftalık olarak verilen filyasyon oranı üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu yazıda; resmi açıklamalar, rehberler, TTB gibi meslek örgütlerinin açıklamaları, haberler ve sahadan alınan bilgiler doğrultusunda filyasyonun değerlendirilmesi ve tablodaki veriden ne anlaşılabileceğinin tartışılması amaçlanıyor.

Salgın yönetimi ve veriler üzerinde yoğunlaşan tartışmalar

Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının resmi olarak duyurulduğu 11 Mart 2020 tarihinden birkaç hafta sonra “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” hayatımıza girdi. Hastalığın yaşamsal yönü karşısında sayıların soğukluğu ve karmaşıklığı, verilerin şeffaflığının(1) ve tabloda yer alan tanımlamaların nitelikleri(2) tartışıldıkça iyice yararsız ve bir noktadan sonra gittikçe önemsizleşen bir hal aldı. Veriler üzerine yer yer varsayımlara dayanan tartışmalar topluma yayılamadığı gibi karmaşıklaştıkları ölçüde “işi uzmanlara havale eder” anlayışla tepkisizliği beslediği söylenebilir. Öyle ki, salgının durumu bir yana sağlık hizmetlerinin durumunu da yansıtan veri tablosu, sağlık emekçilerinin zaten yabancılaştığı ve tükenmişlik yaşadığı pandemi sürecinde onlar için bile pek bir anlam ifade etmez hale gelmiştir.

“Çarkların dönmek zorunda olduğu”, Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında belli yerleşim bölgeleri arasındaki hasta yoğunluklarından bile salgının sınıfsallığının iyice ayyuka çıktığı(3), sağlık emekçilerinin “50’şer 50’şer hastalandığı” ve her gün birer-ikişer hayatını kaybettiği(4) ve salgın hastalığın genel popülasyonun 4-5 katı oranında hastalığa yakalandığı bilinmesine rağmen sağlık işkolunda dahi meslek hastalığı olarak tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı(5), emekçiler için hayli zorlu zamanlardan geçiyoruz.

Son haftalarda aşı tartışmalarının, insanlığın ve bilimin yüzlerce yıllık deneyiminden beslenen ve gerçekten umutlu bir taraf taşıdığı açıktır. Yine de salgının ülkemizdeki 9. ayını geride bıraktığı bu günlerde, aşı gibi koruyucu sağlık hizmetleri içerisinde değerlendirilen temaslı takibi veya popüler adıyla “filyasyon” konusunda ne durumda olduğumuz konusu geri planda kalmıştır.

Filyasyonda amaç ve hedefler

Filyasyon veya temaslı takibi (contact tracing), DSÖ’nün kılavuzunda “ileriye dönük bulaşı önlemek amacıyla hastalık etkenine maruz kaldığı düşünülen kişileri tanımlama, değerlendirme ve yönetme süreci” olarak tanımlanıyor.(6)

Salgının ilk döneminde “sosyal mesafe, test, temaslı takibi” stratejisini ön plana çıkaran DSÖ, ilgili kılavuzunda salgının dört temel bulaş senaryosuna göre eylem planı öneriyor. Birinci bulaş senaryosunda temaslı takibinin tam müdahalesiyle vakaların sıfırlandığı durum, ikincisinde kapsamlı temas takibi gerektiren sporadik vakaların görüldüğü durum, üçüncüsünde kümelenmelerin görüldüğü ve kümelenmelere odaklanan takip sistemi ve dördüncü olarak artık tam anlamıyla temas takibinin sağlanamadığı “toplumsal bulaş” senaryosu. Bu son senaryoda, yapılabildiği kadarıyla filyasyonun sürdürülmeye çalışılması, özellikle ev içi temasa odaklanılması, sağlık emekçileri, bakımevleri gibi riskli sosyal ortamlar ve savunmasız temaslıların öncelenmesi önerilmektedir. İlk başlıkta kısaca hatırlattığımız, salgının sosyoekonomik sonuçlarının gereken sosyal önlemler olarak değil de ekonomik kayıplar olarak topluma yansıdığı ülkemiz gerçekliğinde temasların tam anlamıyla tanımlanabileceği bir kısıtlanmış sosyallik içinde olduğumuz söylenemez. En basit bir örnekle, “evde kal” çağrılarıyla geçen aylarda işe giden milyonların servislerde ve toplu taşımadaki görüntülerinin haberlerde yayınlanıp resmi ağızlardan ayıplanabildiği aymazlık, salgın yönetiminde gereken takip açısından tanımlanamayacak milyonlarca riskli teması yaratan bu durumun halk sağlığı açısından olası sonuçlarını tabii ki görmezden gelmiştir. Bu sebeple artık tüm riskli temasların takibinin imkansız olduğu dördüncü senaryoda yer alan “toplumsal bulaş” koşullarında olduğumuzu kabul etmek gerekir.

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi konusundaki açıklamalarında ilk vakadan itibaren sistemin uygulamaya konulduğunu ifade etmiştir.(7) Bakanlık filyasyon çalışmalarını Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütmekte, filyasyon ekipleri İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne bağlı olarak Halk Sağlığı Yönetim Sistemi(HSYS) gibi kapsamlı hasta verilerine sahip bir altyapıyla kurulan sistemle çalışabilmekte, hastaların izolasyon konusunda bilgilendirilmeleri, uygun ilaçlarla tedavi kararı alınması ve ilacın ulaştırılması ve temaslıların sisteme kaydını sağlamak görevlerini üstlenmektedir. Hastaların takibi bu sistemde Aile Hekimliği’nin omuzlarında durmakta ve bu da ayrıca kronik hasta takibi ve birinci basamak poliklinik hizmetlerini yürütülmesine olan potansiyel olumsuz etkileri sebebiyle eleştiriye tabi tutulmaktadır. Bununla beraber il Hıfzısıhha Meclisleri ve idari birimlerin ve kolluk kuvvetlerinin de koordinasyonunu sağlayan yapılar kurularak “Kontrollü Sosyal Hayat” ve temaslıların izolasyon aşamalarının kontrolü sağlanmakta, kağıt üzerinde bütün bu başlıkları kapsayan merkezi bir plan ülkemizde yürütülmektedir.

Filyasyonun sağlık hizmetini ilgilendiren kısmını düzenleyen rehber(8) belli aralıklarla güncellenmektedir. Bu rehbere göre, olası vakalardan yalnızca PCR testi pozitif olanların temaslıları tanımlanması hedeflenmektedir. Bunlar ise PCR testi için numune alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temasları kapsar. Ayrıca temaslıların tanımlanmasında, yolculuk kaydı sebebiyle veya işyeri gibi bir ortamda temasın bildirilmesi gibi örnekler dışında tamamen beyana dayalı işlem yapılmaktadır. Temaslılar belli kriterlere göre “yakın temaslı” ve “temaslı” olarak belirlenir. Yakın temaslılara son güncellemede 10 gün izolasyon uygulaması ve test yapılması ön görülmekte iken temaslılar maske ile çalışmaya devam ederken 10 gün boyunca kendilerini takip etmeleri söylenir. İzolasyon süresinin belirlenmesi, kuluçka süresi göz önünde bulundurularak eski rehberde 14 gün iken son güncellemede CDC kaynak gösterilerek testle kontrole bağlı 7 güne kadar düşürülmüştür(9). Bununla beraber eski rehberlerde yakın temaslılara rutin test yalnızca semptom varlığında (olası vaka değerlendirilmesine alınarak) öngörülmekte iken, son güncellemede rutin PCR testi yapılması gibi olumlu bir değişim olduğu not edilmeli.(10)

Nature’da yayımlanan bir makalede(11), Batı dünyasında temaslı takibinin hedeflenen düzeyde etkili olarak yürütülemediği belirtilip altta yatan sebeplerin “kompleks ve sistemik olduğu” tespiti yapılmakta. Sağlık hizmetlerinin fonlanmasındaki yetersizliğin teknolojik imkan ve işgücünde eksikliğe sebep olması bir etken iken, kurumlara olan güvensizlik sebebiyle izlemlerin yapılabilmesı için gereken kişisel verilerin paylaşımında çekinceler yaşandığı da ayrıca belirtiliyor. Örneğin İngiltere’de 8 vakadan birine ulaşılamadığı, ulaşılanlardan da %18’inin temaslılarına ilişkin bilgi alınamadığı gibi bir veri paylaşılıyor. Daha kötüsü, ABD’nin bazı bölgelerinde temaslı bilgilerini paylaşmayanların oranlarının yarıdan fazla olduğu belirtiliyor. Yazıda bununla beraber test-takip-izolasyon sekansının her aşamasında sorun yaşanabildiği vurgulanırken, asemptomatik geçirenlerin varlığı ve testin gecikmesindeki sorunlar, izolasyona uyumsuzlukların yaşanması gibi sebepler de sıralanıyor. Batı dünyasındaki bazı olumsuz tabloların yanında Vietnam, İsrail, Ermenistan, Rusya gibi ülkelerde temaslı takiplerinde konum bilgisi takibi gibi “aşırı” önlemlere başvurulduğu, Slovakya’da benzer bir uygulamanın uygulamaya konmadan mahkemeden döndüğü örneklerine yer verilmiş. Türkiye’de Hayat Eve Sığar uygulamasında da benzer bir altyapı kurulmaya çalışıldığı ve şimdi pilot uygulamaları süren “elektronik bileklik” uygulamasının hukuki yanlarının ne derece ve hangi zeminde tartışılabildiği ayrı bir muamma.(12) Çin’de aylar süren kapanma uygulamalarının hayata geçirilmesi ve bu sayede ulaşılabilen olumlu sonuçlar hala akılda.(13) Hepsinin yanında mahalli düzeydeki örgütlülük ve güçlü birinci basamak sağlık sistemi sayesinde gerçekleştirilebilen ev ziyaretleri ve etkili izolasyonla temaslı takibi sürecini yöneten Küba’daki veriler de bir kez daha karşılaştırmalı olarak incelenmeli.(14)

Filyasyon konusunda dünyadaki örneklere kısaca baktıktan sonra filyasyonu yüklenen sağlık emekçilerinin durumuna dair bir not düşerek bu başlığı kapatmak doğru olacaktır. Filyasyon çalışmalarını İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne bağlı sürdüren ekipler, 2 sağlıkçı ve 1 şoförden oluşan mobil ekipler olarak çalışıyorlar. Sağlık emekçileri içinde kadrosu müdürlüğe bağlı olan da, aynı ilçede başka hastane veya sağlık kuruluşlarında olup geçici görevle gelenler olmak üzere hekimler, diş hekimleri, hemşireler, anestezi teknikeri, laboratuvar teknisyeni, sağlık teknikeri bulunabiliyor. Çalışma koşulları en az 8 saat olmak üzere kimi zaman 13-15 saati bulabiliyor. Çalışma günü içinde su, yemek ve tuvalet ihtiyaçlarında aksama yaşanabilecek yoğunluklar olabiliyor. Buna rağmen hastaların şikayetleri veya sözlü şiddetiyle karşılaşılabiliyor.(15)

Haberlerde yer bulan bu bilgilere ek olarak eklenebilecek daha çok şey de var. İstanbul’un Avrupa yakasından saha gözlemlerine dayanarak eklersek: Öncelikle filyasyonda görev alan sağlık emekçileri içindeki tüm bu meslek grupları, bazıları 9 ayı geçkin şekilde mesleklerini yapamadıkları gerçeği bir yana, mesleki görev ve sorumluluk tanımları dışında örneğin tedavi düzenleme sorumluluğu altında bırakılmaları hem sağlıkçı hem de hasta açısından iki taraflı bir sorun olarak not edilmelidir. Çalışma şartlarına ilişkin ise, vakaların yazıda daha önce sözü geçen dijital verilere dayalı Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) takip uygulamasından ekiplere dağıtılması ile hasta atamaları ilgili ekibin sorumluluk bölgesine dayalı olarak yapılmakta olduğundan kullanışlı bir altyapıya sahip olunduğu kabul edilebilir. Ancak bu uygulamayı kullanırken, mesai saati boyunca yapılan atamaların sayısının belirsizliği, “ortalama temaslı tespit süresi” hedefleri ve atanan tüm vakaların bitirilmesinin çalışan sorumluluğu olarak ele alınması gibi dinamiklerle oluşan mobbing de gözardı edilemez. Filyasyon çalışmalarının bir bölümü telefon görüşmelerini gerektirdiğinden kurumlarda aramalar yapılırken sağlıkçıların kullandığı odalarda temasın engellenmesi tamamen kişisel çabaya bırakılmış durumda, bu sebeple çalışma ortamında da ayrıca bir bulaş riski oluşuyor. Bunun da etkisiyle filyasyon ekipleri sahada kişisel koruyucu ekipman kullanımına dayalı olan infeksiyon kontrolü önlemlerine ne kadar uyarsa uysun salgın hastalık açısından epey riskli bir durumda. Bu da buralarda sürekli hastalık öykülerinin duyulmasını şaşırtıcı olmayan bir hale getiriyor. Evde hizmetin sunulabilmesinin ise trafikte oluşabilecek riskler pahasına gerçekleştiği ayrıca unutulmamalı. Sağlık çalışanlarının izin ve istifalarının bir genelgeyle ikinci bir emre kadar yasaklandığı, bir ay sonrasını dahi mesleki açıdan ön görememenin yarattığı kişisel sorunlarla boğuşmak zorunda kalındığı gerçeği de var. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda filyasyon ekiplerinin en temel özlük hakları ve çalışma koşullarında yaşanan sorunların hiçbir olağanüstü gereklilik bahanesinin arkasına gizlenemeyecek denli problemli olduğu ortadadır.

“İpin ucu kaçtı” mı?

Ülkemizde temaslı takibi açısından şu andaki verili durumu toparlamaya çalışırsak, olası vakaların tanımlanmalarından itibaren Bakanlık verilerine göre ortalama 10 saatte temaslıların tespit edildiği, bunların son 48 saat içindeki riskli temasları kapsadığı ancak yolculuk veya işyerinden bildirim gibi durumlar dışında yalnızca beyana dayalı belirlendiği ve pratikte sadece ev içi temaslılarla sınırlı olduğu söylenebilir.

DSÖ’nün olası salgın senaryolarında yer alan toplumsal bulaş senaryosu durumunda, yani artık filyasyon konusunda “ipin ucunun kaçtığı” durumda olduğumuz kabul edilse dahi temaslıların bu rehberde bile yeterli denilen düzeyde belirlenemiyor oluşu asıl sorundur. Sebeplerini sıralayalım. İlk olarak ev içi temasların tam bir doğrulukla sağlanmasının önünde en önemli engel, sigortasız veya kayıtsız çalıştığından izolasyona girerse gelir kaybına uğramasından korkulan, bu sebeple teması beyan edilmeyen yakın temaslıların varlığı kaçınılmaz bir gerçektir. İkincisi ise işyerlerindeki kümelenmelerin filyasyonlarının işveren veya işyerlerinin işleyişleri içinde bir engele tabi tutulmasıdır. Geçenlerde Gaziantep’ten gelen bir haber yalnızca bir örnektir.(16) Bunlara ek olarak bir de işyerinde temaslı tanımlamaları gerektiği gibi yapılmadığından izolasyonları çoğunlukla yetersiz olan sağlık emekçilerinin bile, hastalık oranları göz önünde bulundurulduğunda tek başlarına bile topluma hastalığı taşıyabilecek popülasyonu oluşturduğu notunu düşelim.

Başta belirttiğimiz gibi, eldeki tek veri olarak Bakanlığın tablosundaki haftalık filyasyon oranlarına dönecek olursak %99,9 oranını görürüz.(17) Bu oran, yalnızca tanımlanmış temaslılar üzerinden gerçekleştirilen filyasyon oranıdır ve hiç tanımlanmayan temaslılar bu tabloya dahil edilirse bu oranın nasıl değişeceğini yalnızca tahmin etsek bile olumsuz bir tablo olduğunu söylemek hiç de zor değil.

Salgını kontrol altına almak değil “çarkların döndüğü” bir kontrollü sosyallik sağlanması yönündeki politik kararın, ülkemizde tüm teknolojik altyapı ve işgücü imkanına rağmen filyasyon adı verilen bir temel koruyucu sağlık uygulamasının asgari gereklerinin dahi yerine getirilemediği bir sistemin mantıksal sonucu olduğu da artık herkes tarafından biliniyor.

Kaynaklar:

1. “TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor!” https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=aed68ece-95e1-11ea-baf3-77… (Erişim: 16.12.2020)

2. “Prof. Dr. Adıyaman: Her vaka bir Covid-19 hastasıdır” https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/prof-dr-adiyaman-her-vaka-bir-covi… (Erişim: 16.12.2020)

3. “Koronavirüs yoksulu vuruyor” https://www.birgun.net/haber/koronavirus-yoksulu-vuruyor-311757 (Erişim:16.12.2020)

4. “Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç: “Pandemi öncesinde de sıkıntılarımız vardı ama pandemi ile birlikte bizim sıkıntılarımız katlanarak arttı. Her gün en az 1 sağlık emekçisi hayatını kaybetmekte. 50’şer 50’şer hastalanıyoruz. İş yoğunluğumuz fazla, mesaimiz sürekli artıyor.” https://ato.org.tr/news/show/905 (Erişim: 16.12.2020)

5. “Covid-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin ACİLEN, Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir!” https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=90014298-0f97-11eb-8c8a-ef… (Erişim: 16.12.2020)

6. World Health Organization. (2020). Interim Guidance: Contact tracing in the context of COVID-19.

7. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52287355 (Erişim: 16.12.2020)

8. T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). COVID-19: Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon.

9. “Karantina süresi neden düşürüldü?” https://www.dw.com/tr/karantina-s%C3%BCresi-neden-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCr%… (Erişim: 16.12.2020)

10. Bu olumlu gözüken karar, ihale konusunda haberlere yansıyan çeşitli şaibelerin gölgesinde hayata geçirilmiştir. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/menzil-cemaati-bakanligin-test-ihal… (Erişim: 16.12.2020)

11. “Why many countries failed at COVID contact-tracing — but some got it right” https://www.nature.com/articles/d41586-020-03518-4 (Erişim: 16.12.2020)

12. “Covid-19 hastalarına 'elektronik bileklik'le takip geliyor, çıkarana 3 bin lira ceza” https://t24.com.tr/haber/covid-19-hastalarina-elektronik-bileklik-le-ta… (Erişim: 16.12.2020)

13. “Coronavirus: Wuhan emerges from the harshest of lockdowns” https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52197054 (Erişim: 16.12.2020)

14. “Koronavirüsle mücadelede Küba örneği” https://haber.sol.org.tr/dunya/koronavirusle-mucadelede-kuba-ornegi-284… (Erişim: 16.12.2020)

15. https://www.evrensel.net/haber/419047/filyasyon-ekibinden-hava-akcan-va… (Erişim: 16.12.2020)

16. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/calismaya-zorlandi-virus-kapti-aile… (Erişim: 16.12.2020)

17. https://covid19.saglik.gov.tr/ (Erişim: 16.12.2020)