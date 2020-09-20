Filyasyon masalına yanıt: İşte gerçekten ‘perişan' olanlar…

Covid-19 salgınıyla mücadelede sağlık emekçileri her alanda yalnız bırakılırken, filyasyonda görev yapan sağlık emekçileri de birçok sorunla ve bu sorunların yanı sıra büyük bir sağlık riskiyle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

Salgında vaka sayılarının giderek artması filyasyonda görev yapan emekçilerin zaten zor olan durumunu daha da zorlaştırırken, “hızlı normalleşme” ile birlikte salgına karşı hiçbir önlem almayan Sağlık Bakanı Koca’dan “Filyasyon olmasa perişan olurduk” açıklaması geldi.

Bu sözlerle yetinmeyen Bakan Koca “Türkiye’nin her yerindeki bu süreçleri dijital olarak takip edebiliyoruz. Filyasyon ekipleri neredeler? Ne kadar hızlı davranıyorlar? Eksik nerede? Hepsini görebiliyoruz ve ona göre aksiyon alıyoruz” ekini yaptı.

‘Plansız filyasyonla sağlık çalışanları perişan oldu’

Bakan Koca bunları söylerken, neredeyse tamamı filyasyonda görev yapan diş hekimlerinin gerçekte neler yaşadıklarını, Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül ile konuştuk.

Koca’nın açıklamasına “Plansız filyasyonla sağlık çalışanları perişan oldu” yanıtını veren Gül, haftanın 7 günü uzun mesailer yapan, servis imkanı, kreş olanağından yoksun çalıştırılan filyasyon emekçilerinin durumunu soL’a anlattı.

‘Haftanın yedi günü 09.00-23.00 mesaisi’

Filyasyondaki hekimlerin haftanın yedi günü, 09.00-23.00 arası çalıştığını, bunu iki grup halinde yapsalar da çok yorucu bir çalışma temposu olduğunu aktaran Gül, filyasyon ekiplerinin iş yükünün çok fazla olduğuna işaret etti.

Kişisel koruyucu ekipmanın genel olarak sağlandığını söyleyen ancak ekipman sayısının sınırlı olduğunu da vurgulayan Gül, “Diş hekimleri görev tanımlarının dışında bir iş yüküyle karşı karşıya. Biz olağanüstü koşullarda olduğumuzun bilinciyle elimizden geleni yapıyoruz ancak taleplerimiz karşılanmıyor. Yetersiz sayıda personele büyük bir iş yükü bırakılmış durumda. Salgında vaka sayısının da giderek artması bu yükü iyice artırıyor” dedi.

‘Servis yok, kreş yok, yemek yok, giyinme ve dinlenme alanı bile yok’

Bu yoğun çalışmaya karşın hekimlerin ve halkın sağlığı için filyasyon ekiplerine servis hizmetinin dahi sağlanmadığına işaret eden Gül, filyasyonda görev yapan sağlık emekçilerinin bir diğer önemli ihtiyacı olan kreş olanağının da sağlıkçılara verilmediğini aktardı. Gül, giyinme ve dinlenme alanı gibi ihtiyaçların da karşılanmadığını dile getirdi.

‘En önemli taleplerimizden biri Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi’

Sağlık çalışanlarının gece geç saatlere kadar çalışıp belki de evlerine enfekte olarak gittiğini, bunun nedeninin yaptıkları iş olduğunu ancak buna karşın Covid-19’un meslek hastalığı olarak tanınmadığını da hatırlatan Gül, “Bu bizim en temel taleplerimizden biri. Covid-19’un sağlık emekçileri açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık çalışanı yüksek olasılıkla çalışma koşullarında dolayı enfekte oluyor” ifadesini kullandı.

Gül, "Gidilecek evlerle ilgili koordinasyon ve iletişim noksanlığı dolayısıyla zaman ve iş gücü kaybı yaşanıyor. Gece geç saatlere kadar uzayan mesaide güvenlik sıkıntısı da söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

Büyük bir stres altında, çok yoğun bir çalışmadan söz eden Gül, resmi rakamlara göre Covid-19 kaynaklı vakaların yüzde 11’inin, ölümlerin de yüzde 1’inin sağlık emekçilerinden oluştuğuna da dikkat çekti.

‘Rutin test yapılmıyor’

Buna karşın gerek filyasyonda görev yapan gerek de salgınla mücadelede rol alan sağlık emekçilerine rutin test yapılmadığını söyleyen Gül, sözlerine şu şekilde devam etti.

Meslek örgütleri olarak bizler sağlık emekçilerinin rutin test olabilmesi için hastanelerle anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Sağlık emekçilerine rutin test konusundaki taleplerimiz Bakanlık tarafından çözülmediği için kendimiz çözmeye gayret ediyoruz.

‘Filyasyon ekiplerine ek ödeme de verilmiyor’

Bunun dışında bir de ek ödemeler başlığı var. Öncelikle bizler ek ödeme döner sermaye ya da tavandan performanstan ziyade emekliliğe yansıyan ödeme, seyyanen zam talep ediyoruz. Ancak şu ana kadar nisan ayı dışında hiçbir ödeme alınmış değil.

‘Filyasyon ekipleri dışında kalan diş hekimlerinin iş yükü ve sağlık riski arttı’

Filyasyonda görevlendirilen diş hekimlerinin yanı sıra hastanelerde, diş sağlık merkezlerinde görev yapan diş hekimlerinin de iş yükü büyük ölçüde artmış durumda. Birçok hekim filyasyonda görevlendirilince geriye kalanlar büyük bir iş yüküyle baş başa kaldı.

Hastanede görev yapmak üzere kalanlar da kronik hastalığı olabilen ve yaşı görece yüksek olanlar. Bu nedenle enfekte olmaları durumunda da hayati riskleri artıyor.

'Kafa karışıklığı var'

Filyasyon ekipleri konusunda da bir kafa karışıklığının meydana geldiğini, evde tanı ve ilaç ulaştırma görevini yapanların diş hekimleri ve yardımcı sağlık personelinden oluştuğunu, öğretmenlerden, muhtarlardan ve diğer kamu çalışanlarından kurulan ekiplerin de karantinadaki hastaların evlerinde bulunup bulunmadığını kontrol ettiğini söyledi.