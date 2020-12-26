Filyasyon ekibinin kontrole gittiği kişi namazdan dönerken bulundu

Ankara'nın Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekibinde görev yapan Emre Yoldaş, karşılaştıkları ilginç vakalara ilişkin açıklamada bulundu.

"Filyasyona gittiğimiz kişiyi ararken bir baktık sokak düğünü var. Adres ararken, 'kime geldiniz, kimi arıyorsunuz' tarzında sorular ile muhatap olduk. Mümkün olduğu kadar kişinin kimliğini hasta mahremiyeti açısından koruyoruz ama ulaşamadığımız durumda komşusundan, yakınından bilgi alıyoruz" diyen Yoldaş, "O sırada komşusundan birine denk geldik. 'Falanca kişi şurada halay başı, halay çekiyor' dedi. Tabi şaşırdık biz. Hemen uygun bir şekilde müdahale ettik duruma" ifadesini kullandı.

DHA'ya konuşan Yoldaş, yine kendilerini telefonla arayan ve temaslı olduğunu, kendisini iyi hissetmediğini, kötü olduğunu söyleyen kişinin evine gittiklerinde kimseyi bulamadıklarını anlatarak, "Amcamızın evine gittik, zilini çaldığımızda kimseyi bulamadık. Apartmandan ayrılırken bir amca geldi. 'Kime geldiniz?' diye sorarken bizim aradığımız kişi kendisiymiş. Amca o sırada seccadesini alarak vakit namazına gitmiş. Böyle vakalar da söz konusu oluyor" diye konuştu.